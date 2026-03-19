Čokoladne kuglice za post na vodi: Slatke bombice koje se tope u ustima, a gotove očas posla!
Popularnost veganske kuhinje nam pomaže da dođemo do mnogo jednostavnih i interesantnih recepata za posne domaće slatkiše, a danas vam predstavljamo jedan baš takav. U pitanju je recept za čokoladne bombice od urmi, cvekle i ovsenog brašna, koje se prave očas posla.
Sastojci:
12 urmi
1 cvekla
25 g ovsenog brašna ili mlevenih ovsenih pahuljica
3 kašika kakaoa
prstohvat soli
85 g posne crne čokolade
1 kašičica ekstrakta vanile
mleveni orasi za dekoraciju
Priprema:
Prelijte otkoštene urme vrućom vodom, pa ostavite da odstoje oko pet minuta. Zatim ih dobro ocedite i ubacite u blender.
Kuvanu cveklu iseckajte na manje komade, pa i nju dodajte u blender, a potom dodajte so, četiri kašike kakao praha i ekstrakt vanile. Dobro izblendajte, dok ne dobijete lepljivu smesu teksture paste.
Zatim ubacite ovseno brašno i preostali kakao, pa nastavite da blendate dok se ne sjedini. Lepo zamesite, pa ostavite da odstoji u pokrivenoj posudi oko sat vremena.
Zatim otopite čokoladu, oblikujte čistim rukama kuglice od smee i umačite ih u topljenu čokoladu.
Ređajte po tacni koju ste obložili pek-papirom, pa stavite u zamrzivač na pola sata. Nakon toga prebacite u frižider.
VIDEO: Recept za brze posne kuglice: