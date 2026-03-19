Popularnost veganske kuhinje nam pomaže da dođemo do mnogo jednostavnih i interesantnih recepata za posne domaće slatkiše, a danas vam predstavljamo jedan baš takav. U pitanju je recept za čokoladne bombice od urmi, cvekle i ovsenog brašna, koje se prave očas posla.

Sastojci:

12 urmi

1 cvekla

25 g ovsenog brašna ili mlevenih ovsenih pahuljica

3 kašika kakaoa

prstohvat soli

85 g posne crne čokolade

1 kašičica ekstrakta vanile

mleveni orasi za dekoraciju

Priprema:

Prelijte otkoštene urme vrućom vodom, pa ostavite da odstoje oko pet minuta. Zatim ih dobro ocedite i ubacite u blender.

Kuvanu cveklu iseckajte na manje komade, pa i nju dodajte u blender, a potom dodajte so, četiri kašike kakao praha i ekstrakt vanile. Dobro izblendajte, dok ne dobijete lepljivu smesu teksture paste.

Zatim ubacite ovseno brašno i preostali kakao, pa nastavite da blendate dok se ne sjedini. Lepo zamesite, pa ostavite da odstoji u pokrivenoj posudi oko sat vremena.

Zatim otopite čokoladu, oblikujte čistim rukama kuglice od smee i umačite ih u topljenu čokoladu.

Ređajte po tacni koju ste obložili pek-papirom, pa stavite u zamrzivač na pola sata. Nakon toga prebacite u frižider.

