Da li ste znali?

Muškarci imaju mnoge strahove vezane za seksualnost i intimne odnose iako se to možda na prvi pogled i ne vidi. Nekoliko je stvari zbog kojih strahuju.

Upravo se takvim strahovima pozabavila skupina čeških psihologa i seksologa koji su ispitali više od tisuću muškaraca starosne dobi između 20 i 45 godina, piše Times of India.

1. Strah od neželjene trudnoće (83%)

Ovo je ubedljivo najveći strah, što je i logično. Za mlađe muškarce to predstavlja nagli prekid slobode i promenu životnog puta za koju nisu spremni, dok za starije, kako tekst kaže, dominira finansijski pritisak. U svetu gde su troškovi života sve veći, uloga "hranitelja porodice" i dalje izaziva veliku teskobu.

2. "Noćna mora" zvana devica (70%)

Ovaj podatak je možda najzanimljiviji. Nekadašnji imperativ nevinosti zamenio je strah od prevelike odgovornosti. Savremeni muškarci se plaše:

Emocionalne težine koju nosi "prvi put".

Mogućnosti da će biti nespretni i ostaviti loš utisak.

Pritiska da moraju biti "učitelji", što im kvari spontanost.

3. Upoređivanje sa bivšima (64%)

Muški ego je ovde na direktnom udaru. Strah da nisu "najbolji do sada" ili da partnerka podsvesno pravi listu ocena u glavi može dovesti do ozbiljne anksioznosti performansi (performance anxiety), što ironično može uzrokovati upravo ono čega se najviše plaše — neuspeh u krevetu.

4. Strah od krvi i nepoznatog (53% i 36%)

Strah od krvi je često povezan sa neiskustvom ili strahom da su povredili partnerku, dok otpor prema eksperimentima (36%) obično dolazi iz zone komfora. Mnogi muškarci se drže "proverenih metoda" jer se plaše da će u nečem novom ispasti smešni ili nespretni.

(Kurir.rs/Večernji)