Period retrogradnog Merkura mnogima donosi osećaj haosa; nesporazume u komunikaciji, odlaganja planova, probleme sa tehnologijom ili neobične situacije koje nas teraju na dodatno strpljenje. Iza nas je jedan takav period koji je trajao izuzetno dugo, gotovo mesec dana.

Retrogradni Merkur počeo je 26. februara i traje sve do 20. marta, ali se njegov kraj napokon nazire. Kako se Merkur od 20. marta ponovo kreće direktno, stvari koje su delovale blokirano počinju da se raspetljavaju. Razgovori koji su dugo čekali dobijaju svoj rasplet, planovi se ponovo pokreću, a neke situacije konačno dobijaju jasnoću. Za određene horoskopske znakove ovaj trenutak donosi posebno povoljan preokret: dobre vesti, olakšanje i nove prilike koje su dugo čekale pravi trenutak.

Jarac

Za Jarčeve završetak retrogradnog Merkura može doneti osećaj kao da se stvari konačno pomeraju sa mrtve tačke. Tokom prethodnih nedelja mogli su da se suoče sa odlaganjima u poslovnim planovima, nesporazumima ili sporijimn napretkom nego što su očekivali.

Kako Merkur ponovo kreće napred, situacije počinju da se razjašnjavaju. Moguće su dobre vesti vezane za posao, projekte ili finansije, a neki Jarčevi bi mogli da dobiju potvrdu ili priznanje za trud koji su ulagali u poslednje vreme. Ono što je ranije delovalo kao prepreka sada može postati prilika za napredak.

Devica

Device bi nakon završetka retrogradnog Merkura mogle da osete veliko olakšanje, posebno u odnosima sa drugim ljudima. Period iza njih možda je doneo nesporazume u komunikaciji ili situacije u kojima su morali dodatno da objašnjavaju svoje namere.

Sada dolazi vreme jasnijih razgovora i rešavanja starih nesuglasica. Devicama bi se mogla otvoriti prilika za važan dogovor, saradnju ili pomirenje koje su priželjkivale. Takođe postoji mogućnost dobrih vesti vezanih za posao ili planove koje su neko vreme držale po strani.

Ribe

Budući da se ovaj retrogradni Merkur odvijao upravo u znaku Riba, pripadnici ovog znaka mogli su ga osetiti posebno snažno. Poslednjih nedelja mogli su biti skloni preispitivanju odluka, emocija ili životnih pravaca.

Završetak retrogradnog perioda donosi im osećaj mentalne jasnoće i novi talas energije. Ribe bi uskoro mogle dobiti vest koja će ih ohrabriti da krenu napred sa planovima koje su odlagale. Neki će pronaći novu inspiraciju u poslu ili kreativnim projektima, dok će drugi

osetiti pozitivan pomak u privatnom životu.

