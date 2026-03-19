Mirisi kuvanja umeju da se uvuku u svaki kutak doma, posebno kada spremate ribu ili pržite luk. Zadržavaju se na zavesama, garderobi i nameštaju, a tokom hladnih dana provetravanje često nije ni praktično ni dovoljno efikasno. Ipak, postoji brz i jednostavan način da se rešite ovog problema bez hemije i skupih preparata.

Zašto se mirisi hrane tako dugo zadržavaju

Neprijatni mirisi iz kuhinje nisu samo „u vazduhu“ – čine ih sitne masne čestice i isparljiva jedinjenja koja se lepe za površine u stanu. Upravo zbog toga obično otvaranje prozora ne daje rezultate, jer se mirisi ne uklanjaju, već samo privremeno razblažuju.

Mnogi posežu za osveživačima vazduha, ali oni uglavnom samo maskiraju neprijatan miris, dok se pravi uzrok i dalje zadržava u prostoru.

Trik sa sirćetom koji rešava problem

Rešenje koje koriste i profesionalci krije se u jednoj namirnici koju gotovo svako ima u kuhinji – belo alkoholno sirće.

Sve što treba da uradite jeste da sipate malo sirćeta u šerpu i pustite da lagano vri 10 do 15 minuta. Para koja se oslobađa pomaže da se neutrališu molekuli neprijatnih mirisa i brzo osveži vazduh u prostoriji.

Korišćenje iste daske ili noža za sirovu i kuvanu hranu bez pranja između upotreba povećava rizik od kontaminacije Foto: Shutterstock

Ne brinite zbog mirisa sirćeta – on se brzo gubi i sa sobom „odnosi“ sve kuhinjske mirise.

Greške koje pogoršavaju situaciju

Postoje navike koje dodatno zadržavaju neprijatne mirise u domu:

Uključivanje aspiratora tek kada se dim već pojavi – najbolje je da ga uključite pre početka kuvanja

– najbolje je da ga uključite pre početka kuvanja Ostavljanje prljavog posuđa – ohlađena masnoća nastavlja da širi mirise

– ohlađena masnoća nastavlja da širi mirise Nedovoljno čišćenje površina nakon pripreme hrane

Zato je važno da sudove operete odmah, toplom vodom i deterdžentom, i da održavate kuhinju čistom.

