Snimci dramatične transformacije jedne 70-godišnje žene obišli su društvene mreže i ostavili milione korisnika bez teksta. U centru pažnje našao se plastični hirurg Karl Truesdal iz Beverli Hilsa, koji je na platformi TikTok podelio neverovatne rezultate svoje pacijentkinje.

Transformacija koja ostavlja bez daha

Video počinje kadrovima žene neposredno pre operacije, vidno emotivne i uzbuđene. „Toliko sam srećna i zahvalna“, poručila je kroz suze.

Pogledajte u galeriji kako je žena izgledala pre operacije:

Žena pre fejsliftinga sa drastičnom promenom izgleda

Već u sledećem delu snimka prikazana je mesec dana nakon zahvata – potpuno druga osoba. Oduševljenje nije krila:

„Neverovatno je! Rekao je da će mi skinuti 30 godina s lica i zaista je to uradio. Kada me budu pitali koliko imam godina, reći ću 40. Kao da sam prošla kroz vremeplov!“

Internet u neverici: „Ovo je čudo“

Video je u rekordnom roku postao viralan i pregledan je više od 12 miliona puta. Komentari su se nizali, a većina je bila puna oduševljenja.

„Ovo je najprirodniji fejslifting koji sam ikada video“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao: „Izgleda potpuno prirodno, kao da ništa nije rađeno.“

Mnogi su hirurga nazvali pravim čudotvorcem, uz poruke poput: „Ovo je delo za divljenje“ i „Nikada ne bih rekao da ima 70 godina“.

Pogledajte u galeriji fotografije žene nakon operacije:

Žena posle fejsliftinga sa drastičnom promenom izgleda

„Izgleda kao žena u četrdesetim“

Pojedini korisnici otišli su i korak dalje u procenama, tvrdeći da bi uz drugačiju frizuru lako mogla da prođe kao žena u srednjim četrdesetim.

„Ovo je estetska hirurgija kakvu podržavam – prirodno, nenapadno i sa sjajnim rezultatom“, glasio je jedan od komentara koji je dobio veliku podršku.

Jedno je sigurno – ova transformacija ponovo je pokrenula raspravu o granicama i mogućnostima moderne estetske medicine.

