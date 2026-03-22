Kako se polako približava Uskrs, enterijeri širom mnogih domova počinju da dobijaju vedrije i šarenije detalje koji najavljuju dolazak ovog praznika, ali i proleća. Među njima se posebno ističu uskršnje dekorativne grančice, jednostavna, ali veoma efektna dekoracija koja se poslednjih godina sve češće pojavljuje i u domovima.

Naime, reč je o buketu grančica u vazi koje se ukrašavaju perjem, trakama i uskršnjim ornamentima, odnosno svojevrsnoj minimalističkoj verziji uskršnjeg drveta.

Tradicija potiče iz Švedske, gde se vekovima koristi kao simbol završetka zime i dolaska proleća. Prema mnogim tumačenjima, običaj je nastao kao spoj starih paganskih rituala koji su slavili buđenje prirode i hrišćanskih uskršnjih običaja, zbog čega grančice predstavljaju obnovu prirode i početak novog ciklusa.

U skandinavskim domovima ovo uskršnje drvo se najčešće postavlja na stolove, komode ili trpezarijske stolove, a ukrašava se šarenim perjem, malim jajima, trakama ili figuricama ptica i pilića.

Ova dekoracija je posebno popularna jer prostoru donosi boju i prolećnu svežinu, ali bez preterivanja. Upravo ta jednostavnost čini je idealnom za moderne enterijere koji preferiraju minimalistički pristup sezonskom ukrašavanju.

Evo kako da je napravite sami

Dobra vest je da se vrlo lako može napraviti i kod kuće. Dovoljno je u prirodi pronaći nekoliko tankih grančica, staviti ih u jednostavnu vazu i ukrasiti detaljima u pastelnoj paleti, na primer perjem, ukrasnim jajima ili tankim trakama.

Ako želite moderniji izgled, možete se zadržati samo na nekoliko dekoracija i neutralnim tonovima, dok će ljubitelji šarenih dekoracija uživati u kombinaciji različitih boja i tekstura. Upravo zato mnogi ovu dekoraciju smatraju jednom od najjednostavnijih, ali i najšarmantnijih uskršnjih dekoracija.

Osim što je vizuelno zanimljiv, ovaj mali skandinavski običaj podseća i na ono najlepše u proleće, a to su obnova, svežina i radost novog početka.

