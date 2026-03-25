Tirkizna nijansa spada među najteže za dobijanje kada je u pitanju ukrašavanje uskršnje trpeze. Ako ste već isprobali razne načine farbanja bez ikakvog uspeha, pravo je vreme da se konačno okrenete jednom jednostavnom prirodnom rešenju.

Uz pomoć ljubičastog kupusa možete dobiti jedinstvenu i nežnu tirkiznu boju koja izgleda posebno i potpuno drugačije od svih klasičnih nijansi. Za ovaj poduhvat farbanja jaja biće vam potrebno:

1 glavica crvenog kupusa

5 šolja vode

4 kašike alkoholnog sirćeta

12 kuvanih jaja

Tajna je upravo u toj jednostavnosti jer ne morate da koristite jake veštačke boje da biste dobili fantastičan rezultat.

Ljubičasti kupus

Kako ofarbati jaja ljubičastim kupusom

Prvi korak je da iseckate glavicu crvenog kupusa na sasvim sitne komade i stavite je u prostranu šerpu sa pet šolja vode. Pustite da sve to lagano ključa oko trideset do četrdeset pet minuta, tačnije dok voda ne poplavi i ne dobije neverovatno bogatu ljubičastu nijansu.

Nakon toga obavezno ostavite kupus da se potpuno ohladi a zatim ga izvadite iz vode. U tu dobijenu vodu od kupusa potom dodajte četiri kašike alkoholnog sirćeta i ta tečnost zapravo postaje vaša potpuno prirodna boja za farbanje jaja za Uskrs.

Postupak bojenja

Kada je tečnost potpuno spremna stavite kuvana jaja u duboku šerpu ili pleh, pri čemu treba da vodite računa da nisu previše zbijena. Zatim ih jednostavno prelijte pripremljenom bojom. Za nežniju i svetliju tirkiznu nijansu ostavite ih u tečnosti oko jedan sat, dok je za intenzivnu i jarku boju potrebno da odstoje i do dva sata.

Uskršnja jaja

Veoma je važno da ih povremeno prevrnete na drugu stranu na svakih tridesetak minuta kako bi boja ispala savršeno ravnomerna sa svih strana.

U početku će vam ljuska izgledati pomalo ljubičasto, ali prava magija se dešava tek kada ih izvadite iz tečnosti. Tirkizna nijansa tada postaje fantastično izražena i vaša praznična korpa će izgledati potpuno nestvarno.

Za jedan dodatni vizuelni efekat i malo više kreativnosti možete običnom gumicom za tegle obmotati površinu pre potapanja kako biste dobili veoma zanimljive i jedinstvene šare.

