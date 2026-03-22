Korišćenjem farbe, samolepljivih podnih obloga i par mudro odabranih dekorativnih elemenata, staromodno kupatilo iz sedamdesetih godina prošlog veka transformisano je u šarmantan kutak – i to uz zanemarljive troškove. Ovaj skroman, ali efektan poduhvat dizajnerke Kejt Pirs potvrdio je da radikalne promene u enterijeru ne zahtevaju uvek ogromne sume novca niti višemesečne radove. Uz malo mašte, hrabrosti za isprobavanje novih ideja i nekoliko praktičnih trikova, zapuštena prostorija dobila je potpuno novi sjaj za samo dva dana i budžet od oko 100 evra.

Moć boje i hrabrih tonova

Umesto da krene putem komplikovane adaptacije, Kejt je odabrala prečicu. Njena namera bila je da stvori prostor za uživanje, a u tom procesu je ključnu ulogu imala farba. Zidne površine, nameštaj i radijator osveženi su nežnoplavom bojom, čime je postignut skladan i prozračan ambijent. Ovo renoviranje donelo je najvidljiviju promenu uz minimalan finansijski izdatak. Dizajnerka ističe da se ne treba ustručavati od smelijih kolorita, ali savetuje obavezno testiranje uzoraka na samom zidu pre finalnog bojenja.

Dodatni pečat dala je prednjim delovima ormarića, koje je stilizovala koristeći šablone i boje u kontrastu. Upravo taj sitni rad je, prema njenim rečima, "povezao celu priču" i doprineo da prostor odaje utisak profesionalno osmišljenog dizajna.

Podovi bez lupanja i rušenja

Drastična transformacija postignuta je i na podu. Umesto mučnog razbijanja starih keramičkih pločica, Kejt je iskoristila samolepljive varijante koje je postavila direktno preko postojećih. Ovaj postupak bio je brz, lagan i izuzetno povoljan, a rezultat je podna površina koja prostoru pruža dinamiku i autentičan retro duh.

Konačni dodir topline unet je upotrebom tkanina. Iskoristivši ostatke materijala od prethodnih poslova, napravila je zavesu za tuš-kabinu, kao i ukrasnu draperiju koja skriva prostor ispod lavaboa. Korišćenje lepljive trake za porubljivanje umesto šivenja dodatno je ubrzalo ceo poduhvat.

Na samom kraju, bez teških građevinskih radova i uz skromna sredstva, kupatilo je dobilo novu energiju i moderan, a opet topao izgled.

Pogledajte video: Renoviranje kupatila