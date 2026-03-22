Proleće je iza ćoška što znači da je vreme da se odlože perjane jakne. Pre toga, jakne bi trebalo oprati, posebno ako na delovima oko kragne postoje vidljive fleke. Da je ne biste nosili na hemijsko pranje i prali celu, postoji kratka rutina za čišćenje koja spasava izgled jakne u nekoliko minuta.

Česta pranja, pogrešni deterdženti i previše vlage mogu da zgrudvaju perje i smanje vazdušastost, pa jakna više ne greje kao ranije. Ovo retko, ali pametno održavanje štedi vreme i živce, a jakna duže izgleda kao nova.

Ekspres metoda: 2 kapi i gotova stvar

Poenta je tretirati samo deo koji se najbrže zaprlja (kragna, manžetne, ivice džepova, područje uz rajsferšlus). Koristite minimalnu količinu amonijaka ili bezbojnog alkohola (npr. 70%), nanetu na vaticu, pa lagano prebrišete. Brzo ispari i ne "utapa" perje.

Potrebne stvari:

- Vatica (tufer ili komadić vate) za precizno čišćenje bez kvašenja punjenja

- 2 kapi amonijaka ili bezbojnog alkohola (70%) — manje je više, cilj je samo površina

-Suv peškir ili čista krpa za završno brisanje i ujednačavanje

Evo kako da osvežite perjanu jaknu

Postupak:

- Na vaticu stavite tačno 2 kapi (ne natapati).

- Lagano pređite preko masnih zona: kragna, manžetne, ivice džepova, uz rajsferšlus.

- Ne trljajte jako; nekoliko nežnih poteza je dovoljno.

- Sačekajte oko pet minuta da sredstvo deluje i ispari.

- Prebrišite suvim peškirom da pokupite ostatke i ujednačite izgled.

Bezbednost i mali test pre čišćenja

Amonijak je efikasan, ali može nadražiti oči i disajne puteve, zato radite u dobro provetrenoj prostoriji i bočicu odmah zatvorite. Najvažnije pravilo: nikad ne mešati varikinu i amonijak - mogu nastati hloramini, iritantni gasovi koji izazivaju suzenje i kašalj. Pre prve primene uradite test na neupadljivom delu (npr. unutrašnja ivica), jer boja i završna obrada mogu reagovati različito.

Evo kako da sačuvate perje

Ako je jakna generalno siva, neprijatno miriše ili je više puta pokisla, kompletno pranje ima smisla. Tada birajte nežan ciklus i deterdžent za perje; izbegavajte izbeljivač i omekšivač jer mogu oštetiti tkaninu i smanjiti izolaciju.

Ključ je sušenje: niska temperatura, uz 2–3 čiste teniske loptice (ili kugle za sušenje), više kraćih ciklusa i povremeno protresanje kako bi se perje ravnomerno rasporedilo.

Na kraju dana, najviše se isplati navika "malo i često": provetravanje, brzo lokalno čišćenje kragne i manžetni, te retko, ali pravilno pranje. Tako perjana jakna zgleda sveže i greje onako kako očekujemo tokom cele zime.

