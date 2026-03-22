Slušaj vest

Uskrs je pred vratima, a sa njim dolazi i jedna od najlepših tradicija – farbanje jaja, običaj koji okuplja porodicu i unosi radost u dom. Iako su prirodne metode bojenja, poput korišćenja ljuski luka ili cvekle, i dalje dobro poznate i često primenjivane, sve više ljudi želi da u prazničnu rutinu unese nešto novo, drugačije i kreativnije.

Ako ove godine za Uskrs želite da eksperimentišete i iznenadite ukućane, postoji jednostavna tehnika koja daje zaista upečatljive rezultate – farbanje jaja pomoću pene za brijanje ili šlaga. Ova metoda je brza, lako dostupna i obezbeđuje efektne, nežne pastelne šare sa izgledom mermera, pa jaja izgledaju kao mala umetnička dela.

Uskršnja jaja Foto: printscreen/tiktok/little_party

Za pripremu su vam potrebni pena za brijanje (ili gušće umućen šlag), prehrambene boje i već kuvana jaja. U plitku posudu nanesite sloj pene, zatim dodajte nekoliko kapi različitih jestivih boja i blago ih razvucite čačkalicom kako biste dobili zanimljive šare.

Nakon toga, jaje ubacite u pripremljenu smesu i lagano ga okrećite kako bi upilo boje i kako bi se šare preslikale na ljusku. Posle nekoliko minuta izvadite jaje iz pene ili šlaga i nežno ga obrišite papirnim ubrusom. Za dodatni sjaj, jaje premažite krpicom na koju ste stavili nekoliko kapi jestivog ulja.

Ova tehnika posebno je zanimljiva za najmlađe, ali će i odrasli uživati u kreativnom procesu koji prethodi najvećem hrišćanskom prazniku.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Kako da skinete boju od jaja sa pristiju: