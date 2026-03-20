Žena je ostala skrhana nakon što je u sandučetu za neželjenu poštu (spam) na Fejsbuku otkrila poruku staru godinu dana koja je, čini se, potvrdila da joj je suprug ponovo bio neveran. Iako su godinama radili na rešavanju bračnih problema, tridesetčetvorogodišnjakinja, koja je sa tridesetpetogodišnjim suprugom u braku gotovo 11 godina i ima troje dece, u poruci je upozorena da "pripazi" na njegovo ponašanje tokom jednog putovanja.

Opet sve po starom

Pošiljalac poruke tvrdio je da je njen suprug pokušavao da obnovi kontakt sa bivšim partnerkama, uključujući i devojku pošiljaoca, te je situaciju opisao kao nešto što traje. Žena se pod korisničkim imenom NoBanč8744 obratila Reditu za savet, rekavši da je odmah kontaktirala pošiljaoca koji joj je poslao snimke ekrana kao dokaz.

Na Fejsu videla poruku posle godinu dana pa saznala suprugovu tajnu Foto: Profimedia

"Već me je pre varao", poverila se zabrinutim korisnicima Redita, napominjući da je par i ranije radio na problemu neverstva.

"Mislila sam da smo dobro, a on je sve ponovio... Umorna sam, jednostavno iscrpljena."

Korisnici Redita osudili njenog muža

Njena objava podstakla je raspravu o pitanju koje su mnogi prepoznali: može li se osoba koja je više puta prevarila zaista promeniti. Među 700 odgovora koje je dobila, mnogi su bili direktni, a ponekad i grubi.

Jedan korisnik Redita postavio je pitanje: "Koliko si ga puta uhvatila u prevari i oprostila mu? Ako nema nikakvih posledica, zašto bi prestao?"

"Očigledno je da nema ni trunke poštovanja prema tebi. Možeš mu ili opet oprostiti pa nastaviti dalje nakon što te izmanipuliše, ili ga jednostavno ostavi", glasio je drugi komentar.

Jedan korisnik bio je još direktniji: "Jednostavno se razvedi. Očigledno je da vam brak ne funkcioniše. On i dalje vara."

