Koko Šanel i u poznim godinama ostala je simbol elegancije i vitalnosti, a tajnu svoje mladolikosti nije dugovala skupim tretmanima, već jednostavnim, ali doslednim navikama.

Veliki značaj pridavala je snu, verujući da kvalitetan odmor predstavlja osnovu lepote. Imala je strogu večernju rutinu, redovno čistila lice i stvarala idealne uslove za regeneraciju kože. Jutro je započinjala kontrastnim tušem i kratkim vežbama, uz poseban fokus na negu tela i lica kroz masaže i stimulaciju cirkulacije.

Njena ishrana bila je umerena i zdrava, sa naglaskom na kvalitetne namirnice poput ribe, povrća i voća, dok je šećer izbegavala. Takođe je pazila na hidrataciju i rituale u ishrani, nikada ne jedući u žurbi.

Posebno je vodila računa o zaštiti kože od sunca, smatrajući ga jednim od glavnih uzroka starenja, kao i o nezi ruku, koje je smatrala ogledalom godina. Preferirala je prirodnu kozmetiku i često sama pravila preparate od biljnih sastojaka.

Ipak, ključ njenog mladolikog izgleda bio je način razmišljanja. Ostajala je aktivna, radoznala i fokusirana na sadašnjost, verujući da se prava lepota gradi kroz disciplinu, negu i unutrašnji stav.

