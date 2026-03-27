Slušaj vest

Prava ljubav ne haje za poreklo, religiju ili kontinentalne razlike. Ipak, kada se spoje dva udaljena sveta, okruženje često reaguje burno i bez zadrške.Srpkinja Marijana i njen partner sa Tajlanda, Danijel, koji su na društvenim mrežama poznati pod simboličnim imenom "Crne ovce", postali su centar pažnje regionalne javnosti. Ovaj par danas gradi svoj život u švedskom gradu Malmeu, gde sa pratiocima svakodnevno dele momente iz svoje svakodnevice.

Porodični otpor i put do prihvatanja

Na Balkanu porodice često imaju strogo zacrtane vizije o tome kako treba da izgleda idealan zet ili snaja, pa mešoviti brakovi neretko nailaze na osudu najbližih.

U galeriji pogledajte fotografije Marijane i Danijela:

1/5 Vidi galeriju Srpkinja Marijana i Danijel sa Tajlanda - ljubavna priča Foto: Printscreen/TikTok/marnifam

Marijana je otvoreno govorila o tome da početak njihove veze nije bio nimalo lak. Najveći otpor pružao je njen otac, kojem je smetalo što izabranik njegove ćerke nije Srbin. Ipak, ona je ostala dosledna svojim osećanjima, a stav njenih roditelja počeo je da omekšava tek kada su na svet došli unuci.

Borba sa predrasudama i digitalnim nasiljem

Iako njihove objave zrače radošću, suočavaju se sa mračnom stranom interneta. Dok im mnogi pružaju podršku, dežurni kritičari ne štede uvrede, neretko pozivajući na prekid mešanja rasa. Marijana se, uprkos životu u inostranstvu, svakodnevno susreće sa rasističkim komentarima upućenim njenom suprugu.

Neki od napada idu u krajnost apsurda, pa ih pojedinci krive čak i za gubitak državnih teritorija. Na takve opaske Marijana odgovara oštrim sarkazmom. Na bizarne tvrdnje da njihova veza kvari "srpski genetski kod", ona ponosno uzvraća da su onda oni zaista moćni ako jedna ljubav može da uništi genetiku.

Deca kao most između dve kulture

Danas su Marijana i Danijel ponosni roditelji sedmogodišnjeg sina Aleksa i bebe Nore. Kada zlonamerni korisnici interneta pokušavaju da definišu nacionalnu pripadnost njene dece, ova majka ima spreman odgovor koji pogađa suštinu: "ljudi"

Ona naglašava da nije bitno koje su nacionalnosti, jer su oni pre svega ljudska bića od krvi i mesa. Na sreću, veliki broj ljudi staje u njihovu odbranu, ističući da su njihova deca predivan dokaz spoja dve bogate i različite tradicije i da sreća nikada ne zavisi od boje kože.

