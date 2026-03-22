Pitanje kada je najbolje prati kosu muči mnoge. Iako većina ljudi voli da pere kosu ujutru, mnogi profesionalni frizeri smatraju da je ustvari idealno to raditi uveče, i to nije samo zato što je praktično, već i zbog zdravlja kose i kože glave.

Tokom dana kosa je izložena spoljnim uticajima poput prašine, zagađenja, znoja i proizvoda za stilizovanje. Svi ti ostaci se nakupljaju na kosi i mogu je otežati ili učiniti beživotnom. Pranje uveče uklanja ove naslage i omogućava koži glave da se očisti i uravnoteži pre spavanja.

Takođe, noć je vreme kada telo ulazi u fazu oporavka i koža glave, baš kao i koža lica, koristi taj period za regeneraciju. Kada je kosa čista pre spavanja, time se stvara povoljnije okruženje za prirodnu hidrataciju i obnavljanje dlake.

Pranje kose

Pranje kose uveče takođe olakšava stilizovanje narednog dana. Kosa je "smirena", lakša za oblikovanje i često izgleda mekše i urednije bez preterane upotrebe toplinskih alata ujutru, što može dugoročno oštetiti dlaku.

Međutim, stručnjaci naglašavaju da ne bi trebalo da spavate sa mokrom kosom. Mokra dlaka je osetljivija na lomljenje, trenje sa jastukom može dovesti do friziranja ili oštećenja, a vlaga zadržana na koži može izazvati neugodnost ili uticati na ravnotežu vlage. Zato je važno temeljno osušiti kosu pre spavanja.

U suštini, pranje kose uveče može biti jednostavan ali efikasan način da poboljšate izgled i zdravlje svoje kose. Ključ nije toliko u tačnoj vremenskoj tački, koliko u ispravnoj nezi i svakodnevnim navikama koje čine razliku.

