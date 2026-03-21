Betsi Džonson(83), legendarna američka modna dizajnerka, i u devetoj deceniji života ne prestaje da šokira javnost svojom energijom i neverovatnom gipkošću. Njeni akrobatski potezi na crvenom tepihu i modnim pistama postali su zaštitni znak, a svaki njen izlazak pretvara se u pravi mali spektakl.

Neverovatna gipkost na gala večerima

Čak i u 83. godini, Betsi Džonson oduševljava publiku svojom fleksibilnošću. Na gala večeri fondacije Eltona Džona ponovo je pred fotografima izvela svoju poznatu gimnastičarsku špagu. Njena energija i pokretljivost rezultat su dugogodišnje ljubavi prema plesu. Ekscentrična dizajnerka prepoznatljiva je po šarenoj kosi i razigranom modnom izrazu.

Betsi Džonson na gala večeri fondacije Eltona Džona Foto: Presley Ann / Getty images / Profimedia, Starbuck/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Karijera, usponi i padovi

Svoju karijeru započela je šezdesetih godina prošlog veka u Njujorku, gde je sarađivala sa Endijem Vorholom. Bila je u braku sa Džonom Kejlom iz legendarnog benda The Velvet Underground. Tokom godina izgradila je modno carstvo sa brojnim buticima širom sveta. Uprkos bankrotu 2012. godine, uspela je da se vrati na scenu sa još više elana.

Simbol snage i životne energije

U privatnom životu uživa sa ćerkom Lulu, koja sledi njene modne korake. I nakon teških zdravstvenih izazova, uključujući borbu sa rakom dojke i operaciju srca, ostala je simbol snage i slobode.

