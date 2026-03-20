Jaja su nezaobilazni deo svakodnevnih obroka, ali retko razmišljamo o tome šta se dešava kada primetimo da je ljuska jajetanapukla? I dok manja pukotina može delovati bezopasno, ona zapravo narušava prirodnu zaštitu jajeta.

Jaja sa napuklom ljuskom češće dolaze u kontakt sa bakterijama poput Salmonele, a u kombinaciji sa vlažnim i toplijim uslovima brzo se kvare. U supermarketima se povremeno mogu videti kartoni sa napuklim jajima, koja često ostanu neprimećena ili se ne odvoje na vreme.

Upotreba takvih jaja u sirovom obliku, recimo za majonez ili palačinke, nosi veći rizik nego pečenje ili kuvanje, jer toplota uništava bakterije.

Rizici i kako se zaštititi

Napukla jaja imaju povećan rizik od bakterijske kontaminacije jer pukotina omogućava ulazak mikroorganizama u unutrašnjost. Salmonela i druge bakterije mogu se razmnožavati čak i u frižideru, posebno ako temperatura nije niža od preporučenih 4 °C. Konzumiranje takvog jajeta može izazvati trovanje hranom, sa simptomima poput mučnine, povraćanja, dijareje i povišene temperature.

Saveti za smanjenje rizika:

- Male pukotine: koristiti odmah u kuvanju ili pečenju, nikada sirovo.

- Veće pukotine: jaje odmah odbaciti.

- Pravilno skladištenje: čuvati jaja u originalnoj kutiji, u srednjem ili donjem delu frižidera.

- Provera pre upotrebe: uvek pregledati jaje po mirisu, izgledu i teksturi.

- Kupovina u trgovini: izbegavati pakete sa vidljivim napuklim jajima, čak i ako cena deluje niža.

Napuklo jaje u frižideru može kratko ostati jestivo, ali nosi veći rizik od kvarenja i bakterijske kontaminacije. Male pukotine dopuštaju kuvanje i pečenje, dok veća oštećenja zahtevaju odlaganje.

U supermarketima i kod kuće, pažljivo biranje i pravilno skladištenje jaja smanjuju mogućnost trovanja i obezbeđuju sigurnu pripremu hrane.

VIDEO: Izbeljivanje jaja sirćetom: