Sredstvo za čišćenje kade iz kućne radinosti koje će domaćice obožavati: Do savršene beline sa samo 2 sastojka
Kamenac, žute mrlje i prljavšita nemilosrdo se lepe za kadu i zadaju mnogo muka. Na tržištu postoji pregršt proizvoda za čišćenje i teško je odgonetnuti šta je najbolje za kadu i koji proizvodi mogu da je oštete. Srećom, postoji moćno sredstvo koje će vam pomoći da uklonite i najtvrdokorniju prljavštinu iz kade.
Za ovaj trik, tačnije za besprekorno čistu kadu potrebni su vam samo grejpfrut i so.
Grepfrut stavite u mikrotalanu na 20 sekundi, a onda ga pomoću krpe kotrljate po radnoj površini u kuhinji. Pustite toplu vodu u kadu i postarajte se da i zidovi iste budu mokri.
Kadu premažite solju, pa prepolovite grejpfrut i pospite ga sa kašikom soli.
Ribajte kadu posoljenim citrusom.
Brzo ćete videti kako prljavština reaguje na kiselinu iz grejpfruta, kao i na so. Prednost ovog prirodnog sredstva za čišćenje kade leži i u tome što ćete osetiti finu aromu voća i nećete udisati hemikalije.
