Influenserka Natali Barnet (26) otkrila je da je tokom studija na bankovnom računu imala svega 2.50 funti (3 evra), dok je danas zahvaljujući društvenim mrežama zaradila više od 500.000 funti (578.000 evra). U jednom trenutku bila je toliko siromašna da, nakon što je dobila posao u Sports direktu, nije mogla da priušti ni put do radnog mesta.

Nakon što je potpuno preokrenula svoj život, Natali je sada u misiji da pomogne drugima da postignu isto. Ova preduzetnica je putem interneta otkrila kako je iskoristila društvene mreže za sticanje bogatstva, što je mnoge ostavilo zapanjenim.

Poslovna žena, koja je zahvaljujući internet uspehu kupila kuću sa pet spavaćih soba u Londonu, izjavila je: "Već sedam godina radim puno radno vreme kao influenserka i kreatorka sadržaja. Na društvenim mrežama zaradila sam više od 500.000 funti, a ove, 2026. godine, posvetiću se podučavanju devojaka kako mogu da zarade i rastu na internetu te postanu finansijski nezavisne."

Natali je dodala: "Sav sadržaj koji vidim na Tik-toku dolazi od ljudi koji su analizirali kako rasti ili zaraditi na internetu, ali to zapravo nisu sami postigli. Ja sam živi dokaz da je moguće. Bukvalno sam sa 2.50 funti na računu tokom studija došla do života u kući sa pet spavaćih soba i tri kupatila u Londonu. Sada ću i vas naučiti kako to da postignete."

Težak početak kao prekretnica

Prisećajući se prošlosti, objasnila je koliko joj je bilo teško.

"Živo se sećam da na fakultetu nisam imala novca. Prijavila sam se za posao u Sports direktu u Krojdonu i dobila ga, ali nisam mogla da ga prihvatim jer sam shvatila da nemam novca ni za put od Birmingema do Londona. U tom trenutku sam pomislila: "Natali, moraš nešto da preduzmeš, moraš da zaradiš novac", i tada sam se potpuno posvetila stvaranju sadržaja."

Put do uspeha kroz fitnes

Snalažljiva majka, danas vlasnica teretane za žene The Girl Spot, put u svet kreiranja sadržaja započela je još 2018. godine, kada se posvetila vežbanju. Cilj joj je bio da se zdravo ugoji, a broj pratilaca na društvenim mrežama povećala je objavljujući video-snimke iz teretane.

Uskoro je njen Jutjub kanal dostigao 200.000 pretplatnika, nakon čega je odmah počela da razmišlja o sopstvenim proizvodima. Dizajnirala je elastične trake za vežbanje i prodala oko 1.000 komada po ceni od 19.99 funti. Počela je da prodaje i vodiče za vežbanje, što joj je donelo 152.000 funti prihoda od više od 9.000 kupaca.

Istovremeno je nastavila da raste kao fitnes influenserka i sarađivala je sa skoro svakim fitnes brendom. Radila je fotografisanja, vodila kampanje i stvarala plaćeni sadržaj. Uz to, organizovala je sopstveni fitnes događaj u Gymshark Lifting Club i putovala u Nemačku i Pariz, gde je bila plaćena za učešće na panelima, čime je izgradila autoritet u svojoj oblasti.

Ulaganje i nova misija

Tokom trudnoće nastavila je saradnju sa brendovima, te je kroz ugovore i sponzorstva na osnovu fitnes snimaka zaradila više od 300.000 funti. Od tada je uložila 90.000 funti u svoj biznis – teretanu samo za žene – i kaže da je zahvalna što je napravila iskorak sa društvenim mrežama.

Naglasila je da su za uspeh na internetu potrebni puno strategije, pozicioniranja i sistema.

"Krenula sam od nule i došla do 2.5 miliona pratilaca, zaradila puno novca onlajn, a samo ove godine moji sadržaji su ostvarili verovatno oko 200 miliona pregleda", objasnila je influenserka, koja sada podučava druge kako da postignu sličan uspeh.

Njen video na Tik-toku, objavljen pod korisničkim imenom @nataleebfitness, brzo je prikupio veliki broj pregleda i izazvao ogromno interesovanje devojaka koje žele da uče iz njenog iskustva.

Pogledajte video: Srpska influenserka pronašla pršutu koja može da poboljša zdravlje