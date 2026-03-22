Tema odnosa sa roditeljima u braku već decenijama važi za jednu od najosetljivijih i najčešćih tačaka sukoba među parovima, posebno na Balkanu gde su porodične veze duboko ukorenjene. Upravo zato, savet koji je podelio sveštenik Predrag Popović izazvao je veliku pažnju i pokrenuo brojne rasprave na društvenim mrežama.

U moru različitih mišljenja i saveta o bračnim odnosima, njegova poruka izdvojila se po direktnosti i jasnoći, a mnogi su je već nazvali pravilom koje može da promeni dinamiku u porodici.

Otac Predrag Popović Foto: printscreen/youtube/ PRVA

Pitanje koje menja perspektivu

Otac Predrag ispričao je situaciju iz razgovora sa mlađom ženom koja mu se obratila zbog problema u odnosu sa svekrvom. Kako je navela, njihov odnos bio je opterećen čestim raspravama i nesuglasicama, a ona je pokušavala da objasni, razjasni i popravi stvari direktnim razgovorima.

Dok je detaljno opisivala šta je sve rekla majci svog supruga i na koji način je pokušala da izgladi odnos, sveštenik ju je prekinuo jednim, naizgled jednostavnim pitanjem:

- Dođu mi mladi bračni parovi, imaju problema sa svojim porodicama i kaže snajka: Ja sam rekla svojoj svekrvi...Rekoh, stani! Šta imaš ti sa svojom svekrvom? - započeo je priču otac Predrag.

Ovo pitanje ju je zateklo. Nakon kratkog razmišljanja, priznala je da njena svekrva zapravo nije deo njene direktne porodice, već pre svega majka njenog muža. Upravo u tom odgovoru, kako je istakao otac Predrag, krije se srž problema koji mnogi parovi ne prepoznaju na vreme.

"Šta je tebi tvoja svekrva?", upitao je ženu otac Predrag, na šta je dobio očekivan i jednostavan odgovor: "Pa, ona meni nije ništa. Ona je majka mog muža".

"Onda neka tvoj muž reši to sa svojom majkom", posavetovao ju je otac Predrag Popović. Dalje u svom izlaganju na svom Fejsbuk profilu napomenuo je da je to prva i osnovna svar koju je sam rešio sa svojom suprugom.

Gde najčešće grešimo u braku

Prema njegovim rečima, jedna od najčešćih grešaka koju supružnici prave jeste to što pokušavaju da direktno rešavaju nesuglasice sa roditeljima svog partnera. Takav pristup, umesto da smiri situaciju, vrlo često dovodi do još većih nesporazuma i produbljuje jaz među članovima porodice.

"Rekao sam joj: Ti nemaš šta da pričaš mojim roditeljima. To je moj posao. Ne pada mi na pamet da ja pričam sa tvojim roditeljima. To je tvoj posao. Ja svojoj majci mogu da kažem šta god hoću. Ona nikad neće da se naljuti na mene. Ne može. Majka je. Kako može da se naljuti. Majka će uvek da te voli. Prava majka. Moja žena ako kaže nešto to može dvojako da se protumači i napravili smo haos", priča otac Predrag u svom izlaganju.

Na taj način, odgovornost za komunikaciju ostaje tamo gde prirodno i pripada – između roditelja i njihove dece.

Jasne granice kao ključ mira

Otac Predrag posebno naglašava da je uloga supružnika da postave granice unutar svoje primarne porodice. To znači da muž treba da reaguje kada njegovi roditelji pređu granicu i da zaštiti svoju suprugu i brak, dok žena ima istu odgovornost kada je reč o njenim roditeljima.

Ovakav model komunikacije, kako ističe, sprečava stvaranje takozvanih „gluvih telefona“, gde se poruke pogrešno prenose, tumače i dodatno komplikuju odnose.

"Znači, moje je da ja svojim roditeljima skrenem pažnju, kad se oni previše upliću u moj brak kad ne treba. A moja žena je tu da ona kaže svojim roditeljima da se ne upliću u brak", zaključuje otac Predrag.

Kada se partneri direktno suprotstavljaju roditeljima onog drugog, često dolazi do ličnih uvreda i stvaranja dugotrajne netrpeljivosti, naročito u odnosu između snaje i svekrve, koji je i inače osetljiv.

Kako sačuvati brak od spoljnog pritiska

Kada svako preuzme odgovornost za svoju porodicu, tenzije se ne prenose na bračni odnos, već se rešavaju tamo gde su nastale. Time se čuva stabilnost zajednice koju supružnici grade i smanjuje mogućnost konflikta koji može da naruši brak.

Mnogi koji su čuli ovaj savet složili su se da je upravo to jedan od najzdravijih načina funkcionisanja, jer jasno postavlja granicu između porodice iz koje potičemo i porodice koju stvaramo.

Video: Otac Predrag Popović u kuhinji