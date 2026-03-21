Sutra su Mladenci, praznik koji obeležavaju supružnici u prvoj godini braka. Na taj dan se veruje da je Svetih Četrdeset Mučenika Sevastijskih stradalo od ruke rimskog cara Likinija i zato se baš 22. marta slave Mladenci, jer su stradalnici bili mladići, pa je taj dan povezan sa prastarim običajem darivanja mladih bračnih parova, onih koji su se venčali od prethodnih Mladenaca do tada.

Ovaj dan je posvećen njima i zbog venaca kojima su mučenici venčani ljubavlju Hristovom. Običaj nalaže da se taj dan napravite 40 mladenčića koji simbolizuju 40 mučenika. Oni se prave od testa, a premazuju se medom, čime se izražava želja da brakovi budu slatki. Mladenci svake godine padaju u toku Uskršnjeg posta, pa samim tim i kolačići moraju da budu posni.

mladenčići Foto: Printscreen

Sastojci:

1 kg brašna

400 ml mlake vode

180 ml ulja

180 ml šećera

1 kocka svežeg kvasca

1 kašičica soli

2 kašike meda

Recept za posne mladenčiće: Korak 1

Umesite testo

U posudi pomešajte mlaku vodu (200 ml), kvasac i šećer. Sve dobro promešajte, pa pokrijte providnom folijom i ostavite da se aktivira 10 minuta. Zatim dodajte prosejano brašno, sipajte preostalu vodu i ulje, pa dodajte med i šećer. Umesite testo. Pokrijte providnom folijom i ostavite da odstoji nekih pola sata da nadođe.

mladenčići Foto: Shutterstock

Korak 2

Napravite mladenčiće

Razvucite testo, a zatim čašom vadite kolačiće. Treba da bude njih 40. Čačkalicom napravite šaru po želji, pa poređajte na pleh obložen pek papirom. Ponovo pokrijte i ostavite da kolačići odstoje još 10 minuta.

Korak 3

Pecite mladenčiće

Pecite mladenčiće u zagrejanoj rerni na 200°C oko 15 minuta. Izvadite ih, pa premažite uljem za sjaj, a kada se ohlade premažite medom. Ako želite pospite orasima.

