Slušaj vest

Vernici Srpske pravoslavne crkve 22. marta obeležavaju Mladence u spomen na Svetih 40 mučenika sevastijskih.Parovi koji su stupili u brak posle 22. marta prošle godine slave ovaj praznik zajedno sa porodicom, kumovima i prijateljima, a centralno mesto na trpezi koja je uvek posna zauizmaju mladenčići - negde 40, a negde 41. Zašto se broj mladenčića razilikuje i od čega to zavisi?

Mladenčići su obredni kolačići koje, po običajima, mesi mlada, i to rano ujutro na dan praznika Mladenci. Po tradiciji, ovi kolačići se mese od kiselog testa, uvek su od pšenićnog brašna, okrugli i premazani medom. Takođe, poštuje se običaj da mlada umesi 40 mladenčića kojima će najpre poslužiti goste. Ipak, u nekim delovima Srbije poštuje se običaj mešenja 41 kolačića i za to postoji etnološko objašnjenje.

Foto: Shutterstock

Broj od 40 mladenčića prvenstveno se mesi u čast i spomen na Svetih 40 mučenika sevastijskih, mladih rimskih vojnika koji su stradali zbog svoje hrišćanske vere. Svaki od ovih kolačića predstavlja jedan život položen za veru, što se u narodnom verovanju tumači kao 40 blagoslova za mladu kuću.

Mladenčići generalno simbolizuju srećan, dug i sladak bračni život, a njihovo dublje značenje ogleda se i u samim sastojcima i izgledu. Okrugli oblik kolačića predstavlja celovitost i večnu ljubav. Pšenično brašno simbolizuje snagu, plodnost i dugovečnost. Med kojim se premazuju mladenčići treba da osigura blagostanje i slatkoću braka.

Foto: Printscreen

Sa druge strane, praksa mešenja 41 kolačića, koja je zabeležena u pojedinim selima na jugu Srbije, nosi specifičnu simboliku rađanja. Ovaj dodatni mladenčić namenjen je prvom detetu koje se očekuje ako je mlada u drugom stanju, te ga mlada deli zajedno sa suprugom, kao što će zajedničkim snagama podizati potomstvo. Takođe, na Kosovu i Metohiji običaj je bio da mlada koja nije u blagoslovenom stanju umesi i ispeče 41 mladenčić kako bi "prizvala" proširenje porodice.

(Kurir.rs/ Blic žena)

Video: Za 40 evra možete na lažnu svadbu u Srbiji