Tiktok videi sve češće pokazuju jednostavne trikove za uzgoj hrane kod kuće, a jedan od najpopularnijih je kako ponovo uzgojiti mladi luk u čaši s vodom. Ovaj praktičan i brz način posebno je koristan jer ne zahteva baštu, zemlju ni mnogo vremena, a s obzirom na to da je sada sezona mladog luka, nije loše probati.

Kako da vam mladi luk izraste u čaši

Postupak je vrlo jednostavan: kada kupite mladi luk na pijaci i krenete da ga sečete, važno je ostaviti mali deo iznad korena. Nije potrebno ostaviti puno - dovoljan je samo donji deo s korenom (beli deo mladog luka ionako najradije jedemo pa je dovoljno da odsečete samo malo iznad korena).

Deo luka s korenom koji ste odsekli zatim uvežite gumicom kako se ne bi prevrtao (kako je prikazano u videu) i stavite u čašu s malo vode tako da je koren uronjen. Nakon nekoliko dana počeće ponovo da rastu novi zeleni listovi.

U tom trenutku možete da nastavite uzgoj u vodi ili da ga presadite u zemlju ako želite dugotrajniji rast. Ova metoda je mnogo jednostavnija nego uzgoj iz semena, a isti postupak možete ponavljati više puta.

A šta s listovima?

Zeleni deo mladog luka često ostaje zanemaren u kuhinji i neretko završi kao otpad, iako zapravo krije veliki kulinarski potencijal. Njegova blaga, sveža aroma, koja podseća na kombinaciju mladog luka i vlašca, čini ga vrlo prilagodljivim sastojkom u svakodnevnoj pripremi hrane.

