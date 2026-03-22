Trik s kupusom daje najlepša uskršnja jaja: Sve više domaćica baca industrijske farbe i prelazi na ovu metodu
Tirkizna boja spada među najteže za dobijanje kada je u pitanju ukrašavanje uskršnje trpeze, ali postoji jednostavno i potpuno prirodno rešenje koje sve više osvaja ljubitelje tradicionalnog farbanja jaja. Umesto veštačkih boja, mnogi se okreću prirodnim sastojcima, a jedan od najzanimljivijih je - crveni kupus.
Uz pomoć crvenog kupusa možete dobiti nežnu, posebnu tirkiznu nijansu koja izgleda potpuno drugačije od klasičnih boja. Osim što daje odličan vizuelni efekat, ova metoda je laka i ne zahteva nikakve skupe sastojke niti komplikovanu pripremu.
Šta vam je potrebno:
- 1 glavica crvenog kupusa
- 5 šolja vode
- 4 kašike alkoholnog sirćeta
- 12 kuvanih jaja
Kako se pravi prirodna boja
Postupak je jednostavan. Kupus iseckajte na sitne komade i stavite u šerpu sa vodom. Kuvajte između 30 i 45 minuta, dok voda ne dobije intenzivnu ljubičastu boju. Nakon toga ostavite da se potpuno ohladi, pa procedite i uklonite kupus.
U dobijenu tečnost dodajte sirće – ono pomaže da se boja "uhvati“ za ljusku jajeta.
Farbanje jaja
Kuvana jaja poređajte u dublju posudu tako da nisu zbijena, pa ih prelijte pripremljenom tečnošću.
Koliko dugo ćete ih držati u boji zavisi od nijanse koju želite:
- oko 1 sat - svetlija, nežna tirkizna
- do 2 sata - jača i intenzivnija boja
Važno je da jaja povremeno okrećete (na svakih pola sata) kako bi se boja ravnomerno primila. Zanimljivo je da će jaja u početku izgledati ljubičasto, ali tek kada ih izvadite i osuše se - pojavljuje se prelepa tirkizna nijansa.
Mali trik za još lepši efekat
Pre farbanja možete oko jaja staviti gumice za tegle - tako ćete dobiti zanimljive šare i potpuno unikatne uzorke.
Ova jednostavna metoda pokazuje da za najlepša uskršnja jaja nisu potrebne skupe boje - već samo malo mašte i sastojci koje već imate u kuhinji.
(Kurir.rs/ Najžena)
