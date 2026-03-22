Slušaj vest

Tirkizna boja spada među najteže za dobijanje kada je u pitanju ukrašavanje uskršnje trpeze, ali postoji jednostavno i potpuno prirodno rešenje koje sve više osvaja ljubitelje tradicionalnog farbanja jaja. Umesto veštačkih boja, mnogi se okreću prirodnim sastojcima, a jedan od najzanimljivijih je - crveni kupus.

Uz pomoć crvenog kupusa možete dobiti nežnu, posebnu tirkiznu nijansu koja izgleda potpuno drugačije od klasičnih boja. Osim što daje odličan vizuelni efekat, ova metoda je laka i ne zahteva nikakve skupe sastojke niti komplikovanu pripremu.

Foto: Profimedia

Šta vam je potrebno: 1 glavica crvenog kupusa

5 šolja vode

4 kašike alkoholnog sirćeta

12 kuvanih jaja Kako se pravi prirodna boja

Postupak je jednostavan. Kupus iseckajte na sitne komade i stavite u šerpu sa vodom. Kuvajte između 30 i 45 minuta, dok voda ne dobije intenzivnu ljubičastu boju. Nakon toga ostavite da se potpuno ohladi, pa procedite i uklonite kupus.

Foto: Magdalena Bujak / Alamy / Profimedia

U dobijenu tečnost dodajte sirće – ono pomaže da se boja "uhvati“ za ljusku jajeta.

Farbanje jaja

Kuvana jaja poređajte u dublju posudu tako da nisu zbijena, pa ih prelijte pripremljenom tečnošću.

Koliko dugo ćete ih držati u boji zavisi od nijanse koju želite: oko 1 sat - svetlija, nežna tirkizna

do 2 sata - jača i intenzivnija boja

Važno je da jaja povremeno okrećete (na svakih pola sata) kako bi se boja ravnomerno primila. Zanimljivo je da će jaja u početku izgledati ljubičasto, ali tek kada ih izvadite i osuše se - pojavljuje se prelepa tirkizna nijansa.

Mali trik za još lepši efekat

Pre farbanja možete oko jaja staviti gumice za tegle - tako ćete dobiti zanimljive šare i potpuno unikatne uzorke.

Ova jednostavna metoda pokazuje da za najlepša uskršnja jaja nisu potrebne skupe boje - već samo malo mašte i sastojci koje već imate u kuhinji.

(Kurir.rs/ Najžena)

