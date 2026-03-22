Farbanje jaja za Uskrs obuhvata tradicionalne metode sa lukovinom i moderne tehnike poput farbanja u šlagu, foliji ili voskom. Prirodne boje se dobijaju od cvekle, spanaća, borovnica ili kafe, dok sirće pomaže intenzitet boje. Jaja se najčešće farbaju na Veliki petak, a lukovina garantuje klasičnu crveno-smeđu nijansu.

Najpopularnije tehnike farbanja:

Lukovinom (tradicionalno): Usitnjena lukovina se stavlja oko jajeta, koje se umota u čarapu, a zatim kuva u vodi sa solju i sirćetom.
Šlag tehnika: Umutite šlag, sipajte boje za hranu, uvaljajte kuvana jaja i ostavite 10-15 min, pa isperite.
Mermerna jaja sa folijom: Kuvana jaja umotajte u zgužvanu alu-foliju, poprskajte bojom i sirćetom, ostavite da odstoji 30 min.
Prirodno bojenje: Kuvajte jaja u soku od višanja (crvena), cvekli (ružičasta) ili spanaću (zelena) uz dodatak sirćeta.
Vosak tehnika: Iscrtajte šare otopljenim voskom, umočite u boju, pa istopite vosak nad svećom.

Saveti za savršena jaja:

Izbeljivanje: Za svetlije nijanse, jaja kuvajte u vodi sa sirćetom pre farbanja.
Sjaj: Nakon farbanja, jaja premažite uljem ili mašću za visoki sjaj.
Šare: Koristite listove peršuna ili deteline pre umotavanja u čarapu za prirodne otiske.

