Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici slave danas praznik Svetih 40 mučenika Sevastijskih, praznik u narodu poznat kao Mladenci. Današnji datum posebno je namenjen mladim odnosno novopečenim bračnim parovima koji su stupili u brak nakon 22. marta prošle godine.

Praznik Mladenci prate brojni običaji - neki su vezani za brak, kako samo ime kaže, drugi za zdravlje. Današnji dan smatra se jednim od najlepših prolećnih praznika.

Jedan od najvažnijih običaja jeste priprema kolača mladenčića. Pravi se 40 komada, u duhu naziva praznika.

Ova poslastica sprema se od pšeničnog brašna, premazuju se medom i nudi se gostima. Mladenčici su simbol dugog i srećnog braka, imunog na neslogu i sve druge loše stvari. Mladenci se uvek obeležavaju tokom Uskršnjeg posta, pa praznična trpeza mora da bude posna, radi zdravlja i napretka dece supružnika.

Veruje se da danas ne treba jesti bilo šta "mlado", ali zato valja da se na trpezi nađu korpriva i ostali zeleniš da bi krvna slika bila dobra.

Na glave mladenaca stavljaju se venci, što je povezano sa verovanjem da su tri dana posle pogubljenja na glave mučenika spustili vence. Venci imaju trostruku simboliku: venci carski – svaki je čovek car u svom mikrokosmosu, svojoj kući; venci mučenički – u braku treba podnositi žrtve, i venci besmrtne slave u Carstvu Hristovom, navosi se na sajtu SPC. Time se šalje poruka da supružnici treba da budu verni jedno drugom, kao što su sevastijski mladenci bili verni Hristu i da tu odanost i ljubav nikakvo iskušenje ne može i ne sme da savlada.

Na Kosovu i Metohiji zastupljena je izreka: "Mladenac, poslednji babin jarac". Danas čobani prvi put puštaju jaganjce u polje ako je lep dan. Dani od Mladenaca do Blagovesti zovu se Besne kobile.

