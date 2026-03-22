Praznik Mladenci, koji se tradicionalno obeležava 22. marta, predstavlja jedan od najlepših prolećnih praznika posvećenih ljubavi, zajedništvu i novim bračnim parovima. Ovaj dan, koji slavi uspomenu na Svetih 40 mučenika Sevastijskih, idealna je prilika da rodbina i prijatelji posete novopečene supružnike u njihovom novom domu, požele im dug i srećan brak, daruju poklone i buket cveća. Običaj je da se u buketu, pored cveća, nađu i dve biljke koje nose posebnu simboliku.

Uz lepe želje parovima za Mladence, neizostavan deo ovog prazničnog okupljanja je i pažljivo odabran poklon, koji služi kao znak pažnje i direktna podrška mladima u opremanju doma i započinjanju samostalnog života. Ali, naši stari su veliku pažnju posvećivali onome što dolazi iz prirode, pa je opstao običaj da gosti donesu i prvi prolećni buket, jer biljke u njemu kriju duboku i moćnu simboliku koja štiti porodicu.

U tradiciji proslavljanja Mladenaca, običaj je da gosti mladom bračnom paru donose bukete prvog prolećnog cveća. Dodavanje grančica drena i hrasta nosi snažnu magijsku i zaštitnu simboliku. Naime, simbolika ovih biljaka direktno je usmerena na najlepše želje za zajednički život supružnika: dren i hrast se u našem narodu tradicionalno smatraju neprikosnovenim simbolima dobrog zdravlja, nesalomive snage i dugovečnosti.

Uz badnjak se uvek stavlja i grančica drena

Dren je opštepoznat kao drvo koje simbolizuje čelično zdravlje i vitalnost. Njegova važnost za praznik Mladenci ogleda se i u starom običaju da su mlade domaćice upravo drenovom grančicom bockale testo za mladenčiće pre pečenja, kako bi svi ukućani bili "zdravi kao dren".

Sa druge strane, hrast kao sveto i najmoćnije drvo u slovenskoj tradiciji, u prazničnom buketu donosi blagoslov dugog, izdržljivog i stabilnog života. Ujedno, veruje se da hrastove grančice čuvaju brak od svih iskušenja.

Pored drena i hrasta, zanimljivo je da se u ove prolećne buketiće nekada dodavao i beli luk. Dok su dren i hrast prizivali snagu i zdravlje, beli luk je imao jasnu zaštitnu ulogu – da čuva mladi par i njihov dom od uroka i zlih sila.

Kombinacija ovih biljaka u buketu nikada nije bila samo dekorativna. Ona je kroz vekove predstavljala moćnu amajliju i iskren blagoslov celokupne zajednice da novovenčani par doživi duboku starost u zdravlju, snazi i potpuno zaštićen od svake nevolje.

Video: Napravite saksije za rasad od rolne toalet papira