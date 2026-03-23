Slatki kupus sa mesom kojem niko ne može da odoli: Recept je toliko jednostavan da ćete se iznenaditi
Slatki kupus jedno je od omiljenih specijaliteta domaće kuhinje. Jednostavno se priprema, te ne zahteva mnogo vremena stajanja uz šporet. Začini i meso mu daju posebnu čar, a mi vam donosimo recept za ovo jelo koje ćete obožavati.
Sastojci:
oko 1.3 kg kupusa (jedna srednja ili dve male glavice)
1 glavica luka
500 g svinjskog vrata bez kostiju
100 g slanine
2 kašičice soli
1/4 kašičice bibera
200 ml soka od paradajza
1 kašika pikantne marmelade od paradajza (ili 1-2 kašičice šećera)
Postupak:
Kupus prepoloviti, odstraniti središnji, korenasti deo, a ostatak naseći na srednje krupne komade. Glavicu luka iseckati sitno. Meso iseći na komadiće srednje veličine, slaninu takođe. U veliku šerpu ređati - trećinu kupusa, polovinu mesa, slanine i luka, drugu trećinu kupusa, ostatak mesa, slanine i luka, pa ostatak kupusa. Sve naliti sa 1.5 l vode i dodati dve kašičice soli. Staviti na najjaču vatru, kad provri smanjiti na srednju vatru i kuvati oko 1.5-2 sata, poklopljeno. Na kraju dodati 200 ml soka od paradajza, kašiku marmelade od paradajza (u nedostatku dodati 1-2 kašičice šećera), ¼ kašičice bibera, kuvati još malo. Probati, dosoliti ako treba.