Slušaj vest

Praznik Mladenci obeležava se svake godine 22. marta i posvećen je mladim bračnim parovima koji su se venčali nakon ovog datuma prethodne godine.

To je dan kada oni otvaraju vrata svog doma porodici i prijateljima, primaju goste i simbolično započinju zajednički život uz podršku najbližih.

Foto: Shutterstock

Prema narodnom verovanju, mladenci bi do ponoći trebalo da ispune nekoliko važnih stvari: da ugoste makar nekoliko ljudi u svom domu, da podele mladenčiće, da u kući vlada mir, bez svađa i teških reči, da zajedno provedu veče, u slozi i dobrom raspoloženju.

Veruje se da će način na koji provedu ovaj dan odrediti atmosferu u braku tokom cele godine, pa čak i duže.

Savremena proslava Mladenaca

Savremeni običaji su doneli i nove načine proslave mnogi parovi danas obeležavaju Mladence u restoranima, uz veće proslave, ali suština ostaje ista: zajedništvo, ljubav i podrška na početku bračnog života.

(Kurir.rs/Ona)