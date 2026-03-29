Antropološkinja Ana Mačin sa Oksforda za svoju novu knjigu "Zašto volimo" prikupila je brojna istraživanja o muško- ženskim odnosima i razgovarala sa mnogim stručnjacima, kako bi otkrila koje su najveće razlike među olovima, odnosno šta jedni na drugima najčešće prvo primete.

Otkrila je Daily mail da žene muškarcima prvo gledaju odnosn ramena i struka, a poželjno je da su im ramena široka i da prave oblčik trougla, kao i da je struk uži. Takođe, žene na muškarcima vole i simetrično lice jer je ono, kako podsvesno misle, pokazatelj dobre genetike, što je za njih znak da ih muškarac može zaštititi i posvetiti se porodici.

Muškarci su pak 'programirani' da na ženama prvo primećuju njihove bokove, odnosno imaju li građu peščanog sata, jer uski struk i široki bokovi njima ukazuju na zdravlje i plodnost, nekada se to dešava i podsvesno.

U eksperimentu koji je sproveden u Teksasu 2015. godine, naučnici su otkrili da su se muškarci, ali i žene, prvo usredsredili i proveli najduže vremena gledajući u stomak nepoznate žene pre nego što su prešli na njeno lice, što sugeriše da prilikom odlučivanja ko nam pristaje kao potencijalni partner/ka, ili pri informisanju o našoj konkurenciji, odnos struka i bokova jedna je od prvih informacija koje obrađuje naš mozak.

