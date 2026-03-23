Premijer Slovenije Robert Golob venčao se početkom septembra 2025. godine sa Tinom Gaber u Strunjanu, a ceremoniju je vodio gradonačelnik Ljubljane Zoran Janković. Ovim venčanjem Golob je postao prvi slovenački premijer koji se oženio dok je bio na funkciji, a njegova supruga od tada je još više u centru pažnje javnosti.

Tina Gaber je bivša mis, influenserka i aktivistkinja

Tina Gaber slovenačkoj javnosti poznata je godinama. Još 2008. osvojila je titulu Mis Havajan Tropik Slovenije, što joj je otvorilo vrata sveta mode i medija. Kasnije se oprobala i kao TV voditeljka i kreatorka medijskog sadržaja, dok je poslednjih godina sve prisutnija i kao aktivistkinja za zaštitu životinja i životne sredine. Na Instagramu je veoma aktivna i trenutno ima oko 37.000 pratilaca.

Diplomirala sociologiju, a magistrirala na temi o veganima

Supruga slovenačkog premijera završila je studije sociologije na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani. Njena diploma iz 2010. godine bavila se odnosom ljudi sa slovenačke javne scene prema zabranjenim drogama, dok je 2017. magistrirala radom pod naslovom „Diskriminacija vegana u različitim socijalnim okruženjima“.

Vezu sa Golobom ozvaničila 2023. godine

Robert Golob i Tina Gaber svoju vezu su prvi put javno potvrdili u februaru 2023. godine, kada su se zajedno pojavili na dodeli Prešernovih nagrada. Od tada su često viđani na javnim događajima, iako detalje iz privatnog života uglavnom drže dalje od očiju javnosti. Mediji u Sloveniji ranije su preneli i da je Golob svoju partnerku upoznao preko njene sestre, koja je bila njegova saradnica.

Venčanje održano u Vili Tartini, slavlje koštalo 12.000 evra

Venčanje Roberta Goloba i Tine Gaber upriličeno je u Vili Tartini u Strunjanu. Prema medijskim navodima, za svadbenu proslavu izdvojeno je 12.000 evra. Nakon ceremonije, slovenački premijer izjavio je da je veoma srećan što je Tina rekla „da“, a preneto je i da je njegova supruga svom prezimenu dodala i njegovo, pa se sada predstavlja kao Tina Gaber Golob.

