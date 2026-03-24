Slušaj vest

Farbanje uskršnjih jaja jedan je od najlepših prazničnih običaja, ali poslednjih godina sve više ljudi traži prirodne alternative kupovnim bojama. U tom kontekstu, kurkuma se izdvojila kao jednostavno, dostupno i efektno rešenje koje daje tople, zlatnožute nijanse i vraća nas osnovama.

Kurkuma nije samo začin iz kuhinje, već i moćan prirodni pigment koji jajima daje intenzivnu žuto zlatnu do narandžastu boju.

Ono što ovu metodu čini posebno privlačnom jeste činjenica da je potpuno bezbedna, jednostavna i ne zahteva posebne pripreme. Upravo zato sve češće se nalazi na listi omiljenih tehnika farbanja jaja za Uskrs u domaćinstvima koja žele prirodniji pristup praznicima.

Kurkuma Foto: Profimedia

Kako se farbaju jaja kurkumom

Postupak je jednostavan i ne razlikuje se mnogo od drugih prirodnih metoda, ali nekoliko detalja pravi veliku razliku u intenzitetu boje.

Od sastojaka vam je neophodno:

- 10 jaja (po mogućstvu bela, ali može i braon)

- 1 litar vode

- 2 do 3 pune kašike kurkume u prahu

- 1 kašika alkoholnog sirćeta

Ako pravite veću količinu, samo povećajte sve proporcionalno, odnos je otprilike: na 1 litar vode idu 2-3 kašike kurkume i 1 kašika sirćeta, a to je dovoljno do ofarba 8-10 jaja.

Za početak, potrebno je skuvati jaja dok ne budu tvrdo kuvana, a zatim pripremiti rastvor od kurkume. U vodi se dodaje nekoliko kašika kurkume i malo sirćeta, koje pomaže da se boja bolje veže za ljusku.

Kada se tečnost prokuva i malo prohladi, jaja se potapaju i ostavljaju da odstoje. Minimalno vreme je oko 30 minuta, ali za dublju i intenzivniju nijansu mogu ostati i duže, čak i do sat vremena ili više.

farbanje jaja kurkumom Foto: Profimedia

Što duže jaje stoji u rastvoru, boja će biti jača i izraženija.

Važno je znati i da bela jaja daju najlepši efekat jer bolje upijaju pigment, dok tamnija jaja daju toplije, zagasitije tonove.

Nakon farbanja, jaja se vade i ostavljaju da se osuše, a po želji mogu se blago premazati uljem kako bi dobila lep sjaj.

Zašto je kurkuma odličan izbor

Osim što daje prelepu boju, kurkuma ima još nekoliko prednosti koje je izdvajaju od drugih metoda.

Pre svega, dostupna je gotovo u svakoj kuhinji i ne zahteva dodatne troškove. Za razliku od veštačkih boja, nema jak miris niti ostavlja neprijatne tragove koji se teško skidaju.

Farbanje jaja kurkumom je potpuno prirodan proces, bez hemije i bez rizika za zdravlje.

Takođe, ova metoda daje vrlo zanimljive rezultate. Jaja mogu ispasti potpuno ujednačena, ali i blago prošarana, sa sitnim varijacijama u boji koje im daju rustičan i autentičan izgled. Upravo ta nepredvidivost čini svako jaje posebnim.

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Farbanje jaja sodom bikarbonom i bojama za kolače