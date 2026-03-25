Dve devojke iz Libana, Zahra i Zejna, pre nekoliko godina gostovale su na televiziji „LBC Europe“, gde su javno govorile o teškim iskustvima kroz koja su prošle nakon što su kao devojčice bile primorane na brak. Njihove ispovesti izazvale su šok i nevericu, a snimak njihovog gostovanja i danas kruži društvenim mrežama i izaziva snažne reakcije.

Obe su u takav odnos ušle sa svega 14 godina, a danas, kada imaju 20, odlučile su da o svemu progovore otvoreno kako bi skrenule pažnju na posledice koje ovakvi ugovoreni brakovi ostavljaju na maloletne devojčice.

Odrastanje prekinuto nasiljem i strahom

Zahra je ispričala da je bila prisiljena da uđe u mut'a brak sa 40-godišnjim Mohamedom, dok je Zejnin suprug Abu-Hasan imao 35 godina. Obe tvrde da su već od samog početka bile suočene sa patnjom, strahom i traumama sa kojima nisu znale kako da se izbore.

U trenutku kada je prvi put javno govorila o svemu, Zahra je imala samo 16 godina, bila je trudna i već razvedena. Njena ispovest tada je duboko potresla javnost.

„Patila sam od prvog dana“

U televizijskom gostovanju Zahra je bez zadrške govorila o nasilju koje je preživljavala u braku.

„Kada želi da spava sa mnom, to radi brutalno i silom, kao životinja. Patila sam od prvog dana. Udarao bi me kada obučem belu haljinu. Govorila sam mu koliko me boli, odlazila sam kod svoje porodice, plakala sam, ali on nije obraćao pažnju“, ispričala je tada.

Njene reči bile su jedno od najpotresnijih svedočenja o tome kroz šta prolaze devojčice koje prerano budu gurnute u bračne odnose za koje nisu ni emotivno ni fizički spremne.

Bez prave podrške ni u sopstvenoj porodici

Na pitanje voditelja kako su njeni roditelji reagovali kada bi im se požalila, Zahra je priznala da nije naišla na zaštitu i razumevanje kakvom se nadala.

Kako je navela, otac ju je smirivao i govorio joj da izdrži još malo, verujući da će se muž vremenom promeniti. Međutim, umesto poboljšanja, stvari su postajale još gore.

„Otac me je tešio i govorio da izdržim još malo i da će on promeniti svoje ponašanje prema meni. Međutim, ništa se nije promenilo, samo se pogoršalo i postalo još brutalnije. Majka nikad nije s nama pričala o tome. Govorila nam je da smo mlade i da samo treba da se povinujemo pravilu prve bračne noći“, rekla je Zahra.

Posebno je odjeknula i njena kratka, ali bolna rečenica:

„Osećala sam se kao kesica čipsa. Pojede i baci.“

Zašto su odlučile da progovore javno

Zahra i Zejna danas otvoreno govore o onome što su preživele kako bi upozorile na sve opasnosti i posledice koje ovakvi brakovi mogu da ostave na mlade devojke.

Njihova želja je da se o ovoj temi ne ćuti i da se javnost upozna sa traumama koje prate prisilne i ugovorene brakove, naročito kada su u pitanju maloletnice. Njihove ispovesti ukazuju na to koliko takva iskustva mogu da budu razorna i koliko dugo posledice ostaju prisutne.

„U mom mestu ima još devojaka. Neke su bile i mlađe od mene.“

Mnoge ćute, jer nemaju kome da se obrate.

„Ako kažeš nešto, kriva si. Ako ćutiš, opet si kriva.“

Šta je mut'a brak

Mut'a brak je oblik privremenog braka koji je priznat u pojedinim šiitskim muslimanskim zajednicama. Takav brak može trajati veoma kratko, svega nekoliko sati, ali i više godina, u zavisnosti od dogovora između osoba koje u njega stupaju.

U verskom smislu, mut'a brak zamišljen je kao način regulisanja intimnih odnosa u okviru religijskih pravila. Ovakav odnos formalno podrazumeva određeni dogovor o pravima i obavezama, ali u praksi često izaziva ozbiljne polemike.

Brojni kritičari, uključujući i deo pripadnika islamske veroispovesti, upozoravaju da se mut'a brakovi neretko zloupotrebljavaju i da mogu poslužiti kao opravdanje za eksploataciju žena i devojčica, pa čak i za seksualno nasilje.

Video: Kako prepoznati nasilje u porodici i koji je prvi korak