Maska za kosus kvascem tada se smatrala jednom od glavnih kućnih tajni: tri jeftina sastojka, koja se mogu naći u gotovo svakoj kuhinji, davala su efekat uporediv sa salonskom negom. Danas ovaj recept ponovo postaje popularan, i to s razlogom.

Kvasac je glavni sastojak i glavna tajna celog recepta. Sadrži vitamine B grupe, aminokiseline i minerale koji hrane folikule dlake iznutra i podstiču aktivan rast. Kvasac, slikovito rečeno, "budi” uspavane folikule i jača postojeću kosu pri korenu, pa maska deluje i protiv opadanja i za povećanje gustine.

Med je prirodni ovlaživač i antiseptik. Zadržava vlagu u strukturi dlake, čini kosu elastičnijom i štiti je od lomljenja. U ruskoj kozmetici med se nije slučajno koristio gotovo svuda, njegov sastav je bogat korisnim materijama.

Kefir upotpunjuje ovu kombinaciju: mlečna kiselina iz kefira nežno čisti kožu glave, normalizuje pH vrednost i stvara dobru sredinu za delovanje kvasca. Ova tri sastojka deluju zajedno: kvasac podstiče rast, med hrani i štiti, a kefir neguje i teme i dužinu kose.

Recept za masku za kosu

Za jedno korišćenje potrebno je:

- 2 kašičice svežeg presovanog kvasca

- 3 kašike meda

- pola čaše kefira sa najmanje 2,5% masti

Kvasac prelijte malom količinom tople vode, ali ne vruće, jer će kultura propasti i maska izgubiti smisao. Ostavite ga petnaestak minuta na toplom mestu, kvasac treba da se aktivira, a na površini bi trebalo da se pojave mehurići. To je važan korak i ne treba ga preskakati. Zatim dodajte blago zagrejan med, tako da postane tečan, i kefir sobne temperature, pa sve dobro promešajte dok ne postane ujednačeno.

Kako se nanosi maska

Maska se nanosi na blago vlažnu kosu, počevši strogo od korena. Utrljava se vrhovima prstiju kružnim pokretima po celoj koži glave najmanje tri do pet minuta, masaža poboljšava cirkulaciju i pomaže aktivnim sastojcima da stignu do folikula. Ostatak smese rasporedi se po dužini kose.

Zatim glavu treba prekriti providnom folijom i umotati u frotirski peškir. Masku držite najmanje jedan sat: za to vreme kvasac nastavlja da deluje u toplom i efekat postaje izraženiji. Isperite toplom vodom uz šampon, kefir i med se lako spiraju, bez dodatnog napora, što je jedna od glavnih prednosti ovog recepta u odnosu na uljane maske.

