Slušaj vest

Uz pravi odnos sastojaka i par ključnih trikova, patišpanj ispada vazdušast, mekan i stabilan, bez klasičnih grešaka koje ga kvare.

Patišpanj je temelj većine torte, ali i mesto gde se najčešće greši. Deluje jednostavno, a zapravo traži preciznost i malo strpljenja.

Najveći problem nastaje kod mućenja i mešanja smese. Ako se pretera ili požuri, biskvit izgubi vazdušnost i postane težak. Upravo zato je važno držati se proverene mere i pravilnog redosleda.

Ovaj osnovni recept daje laganu i mekanu koru koja lepo naraste i ne splasne nakon pečenja. Kada se jednom savlada, lako postaje baza za razne torte i kolače.

Sastojci:

6 jaja

6 kašika šećera

6 kašika brašna

1 kesica praška za pecivo

patišpanj

Priprema:

Odvojite belanca od žumanaca i umutite belanca u čvrst sneg.

Dodajte žumanca postepeno, zatim šećer i nastavite mućenje dok smesa ne postane ujednačena i penasta.

Umešajte prosejano brašno pomešano sa praškom za pecivo, lagano mešajući kako bi smesa ostala vazdušasta.

Sipajte smesu u pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180 stepeni oko 20–25 minuta.

Proverite čačkalicom da li je pečeno, pa ostavite patišpanj da se postepeno hladi u rerni sa blago odškrinutim vratima kako ne bi splasnuo.

(Kurir.rs/Informer)

