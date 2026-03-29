Recept za savršen patišpanj: Ova mera je zlata vredna - nema padanja ni sušenja!
Uz pravi odnos sastojaka i par ključnih trikova, patišpanj ispada vazdušast, mekan i stabilan, bez klasičnih grešaka koje ga kvare.
Patišpanj je temelj većine torte, ali i mesto gde se najčešće greši. Deluje jednostavno, a zapravo traži preciznost i malo strpljenja.
Najveći problem nastaje kod mućenja i mešanja smese. Ako se pretera ili požuri, biskvit izgubi vazdušnost i postane težak. Upravo zato je važno držati se proverene mere i pravilnog redosleda.
Ovaj osnovni recept daje laganu i mekanu koru koja lepo naraste i ne splasne nakon pečenja. Kada se jednom savlada, lako postaje baza za razne torte i kolače.
Sastojci:
6 jaja
6 kašika šećera
6 kašika brašna
1 kesica praška za pecivo
Priprema:
Odvojite belanca od žumanaca i umutite belanca u čvrst sneg.
Dodajte žumanca postepeno, zatim šećer i nastavite mućenje dok smesa ne postane ujednačena i penasta.
Umešajte prosejano brašno pomešano sa praškom za pecivo, lagano mešajući kako bi smesa ostala vazdušasta.
Sipajte smesu u pleh obložen papirom za pečenje i pecite na 180 stepeni oko 20–25 minuta.
Proverite čačkalicom da li je pečeno, pa ostavite patišpanj da se postepeno hladi u rerni sa blago odškrinutim vratima kako ne bi splasnuo.
