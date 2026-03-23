Ako želite da vam vaskršnja jaja budu lepo i ravnomerno obojena, posebno kada koristite braon jaja, važno je da ih prethodno pravilno pripremite, tako što ćete ih izbeliti.

Zato se koristi jednostavan postupak sa sirćetomkoji pomaže da se površina ljuske blago očisti i učini pogodnijom za upijanje boje. Na taj način dobijaju se svetliji i ujednačeniji tonovi pri farbanju.

Kuvanje jaja Foto: Annebel van den heuvel / Alamy / Profimedia

Postupak pripreme jaja:

Kuvanje: Jaja skuvajte na uobičajen način, a zatim ih odmah ohladite u hladnoj vodi ili sa ledom kako bi se zaustavio proces kuvanja.

Sirće: Ohlađena jaja stavite u posudu i prelijte belim alkoholnim sirćetom tako da budu potpuno potopljena.

Potapanje: Ostavite ih u sirćetu oko pet minuta. Sitni mehurići koji se pojave znak su da sirće deluje na površinu ljuske.

Brisanje: Nakon toga jaja izvadite i nežno obrišite krpom ili ubrusom kako biste uklonili tamniji površinski sloj.

Pranje i sušenje: Na kraju ih isperite čistom vodom i ostavite da se osuše.

Ovako pripremljena jaja bolje primaju boju i omogućavaju da krajnji rezultat bude svetliji, ravnomerniji i vizuelno privlačniji, što dodatno doprinosi prazničnoj dekoraciji.

VIDEO: Farbanje jaja crnim vinom: