Većina ima svoj omiljeni parfem kojem se stalno vraća i rado bi ga nosila svakog dana, ali stručnjaci za mirise savetuju da povremeno napravimo pauzu od jedne mirisne note i da parfeme koristimo u rotaciji.

Razlog nije samo potreba za promenom već postoji nekoliko praktičnih objašnjenja zašto nije dobro stalno koristiti isti parfem.

Parfem može da umori čula

Jedan od glavnih razloga je pojava takozvanog "umora čula mirisa", olfaktornog umora ili olfaktorne adaptacije. Naime, kad nos svakodnevno "prima" isti miris, mozak vremenom počinje da ga registruje sve slabije. To znači da ćemo posle nekog vremena imati utisak da parfem skoro i ne osećamo, iako ga drugi ljudi i dalje jasno primećuju.

Lako preteramo zbog olfaktornog umora

Zbog toga mnogi prave jednu čestu grešku da počnu da nanose više parfema nego što je potrebno. Kada pomislimo da je miris parfema oslobaio, instinktivno prsnemo još nekoliko puta.

Međutim, za okolinu to može biti preintenzivno i napadno, naročito u zatvorenom prostori poput kancelarije ili javnog prevoza, pa ako ste primetili da se ljudi trgnu pogledaju vas namršteno kad stanete pored njih razlog može biti to što ste preterali s parfemom.

Menjajte parfeme Foto: new photo service / Alamy / Profimedia

Parfem gubi moć da bude deo uspomene

To, ipak, nije jedini razlog zašto je dobro praviti pauze od omiljenog parfema. Mirisi su snažno povezani sa emocijama i uspomenama, pa kada ih nosimo svakodnevno, postoji šansa da nam vremenom postanu nešto u pozadini, odnosno da izgube onaj poseban efekat koji su nekada imali.

Drugim rečima, parfem može da izgubi svoju čar jednostavno zato što smo se previše navikli na njega.

Koliko često menjati parfem?

Stručnjaci zbog svega toga preporučuju da parfeme posmatramo onako kako gledamo na odeću, odnosno da koristimo različite u zavisnosti od prilike, raspoloženja ili godišnjeg doba. Ukoliko češće menjamo parfeme, to omogućava čulu mirisa da se "resetuje", pa svaki parfem ponovo deluje sveže i izražajno kada ga upotrebimo sledeći put.

To, naravno, ne znači da treba da se odreknete svog omiljenog mirisa. Naprotiv, povremena pauza može da učini da ga cenimo još više, a svaki put kada ga ponovo nanesemo, miris će delovati jednako privlačno kao prvog dana...

Iako je omiljeni parfem nešto poželjno, jer gradite svoj zaštitni znak, uporna upotreba samo jednog mirisa svaki dan može da ima i negativne efekte na koje niste ni pomišljali.

Ne bi trebalo uvek koristiti isti parfem foto: George Rudy/Shutterstock Većina ima svoj omiljeni parfem kojem se stalno vraća i rado bi ga nosila svakog dana, ali stručnjaci za mirise savetuju da povremeno napravimo pauzu od jedne mirisne note i da parfeme koristimo u rotaciji.

























Razlog nije samo potreba za promenom već postoji nekoliko praktičnih objašnjenja zašto nije dobro stalno koristiti isti parfem.



Parfem može da umori čula

Jedan od glavnih razloga je pojava takozvanog "umora čula mirisa", olfaktornog umora ili olfaktorne adaptacije. Naime, kad nos svakodnevno "prima" isti miris, mozak vremenom počinje da ga registruje sve slabije. To znači da ćemo posle nekog vremena imati utisak da parfem skoro i ne osećamo, iako ga drugi ljudi i dalje jasno primećuju.

Kada se stalno upotrebljava isti parfem, to može da dovede do olfaktornog umora foto: All for you friend/Shutterstock Lako preteramo zbog olfaktornog umora

Zbog toga mnogi prave jednu čestu grešku da počnu da nanose više parfema nego što je potrebno. Kada pomislimo da je miris parfema oslobaio, instinktivno prsnemo još nekoliko puta.

Međutim, za okolinu to može biti preintenzivno i napadno, naročito u zatvorenom prostori poput kancelarije ili javnog prevoza, pa ako ste primetili da se ljudi trgnu pogledaju vas namršteno kad stanete pored njih razlog može biti to što ste preterali s parfemom.

Parfem gubi moć da bude deo uspomene

To, ipak, nije jedini razlog zašto je dobro praviti pauze od omiljenog parfema. Mirisi su snažno povezani sa emocijama i uspomenama, pa kada ih nosimo svakodnevno, postoji šansa da nam vremenom postanu nešto u pozadini, odnosno da izgube onaj poseban efekat koji su nekada imali.

Drugim rečima, parfem može da izgubi svoju čar jednostavno zato što smo se previše navikli na njega.

Parfem je više od mirisa. On je deo vašeg identiteta, potpis koji ostavlja utisak. foto: Ian Law/Shutterstock Koliko često menjati parfem?

Stručnjaci zbog svega toga preporučuju da parfeme posmatramo onako kako gledamo na odeću, odnosno da koristimo različite u zavisnosti od prilike, raspoloženja ili godišnjeg doba. Ukoliko češće menjamo parfeme, to omogućava čulu mirisa da se "resetuje", pa svaki parfem ponovo deluje sveže i izražajno kada ga upotrebimo sledeći put.