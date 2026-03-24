Prijelo vam se nešto slatko, a nemate baš neki izbor kod kuće? Dovoljno je samo da imate stari hleb i "problem je rešen".

Uz samo nekoliko sastojaka, rešićete se i starog hleba, a i napravićete ukusnu poslasticu.

Ovaj kolač nije komplikovan za pravljenje, a garantuje odličan ukus.

Sastojci:

6 kriški starog hleba

2 kašike otopljenog maslaca

50 gr suvog grožđa

4 jaja

400 ml mleka

100 gr šećera

1 kašičica mlevenog cimeta

1 kašika ekstrakta vanile

Kolač od starog hleba

Priprema:

Zagrejte rernu na 180 stepeni. Iseckajte stari hleb na manje komade i stavite u pleh.

Preko hleba prelijte otopljeni maslac i suvo grožđe.

U posudi pomešajte jaja, mleko, šećer, cimet i vanilu dok se ne sjedine svi sastojci, pa prelijte smesu preko hleba.

Hleb pritisnite viljuškom tako da u potpunosti bude prekriven smesom.

Stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu oko 45 minuta.

Po želji, kolač od starog hleba možete da prelijete čokoladom, džemom ili nekim drugim domaćim namazom.

