Recept za kolač od starog hleba: Ukusan dezert koji se brzo sprema, a možete ga jesti i za doručak!
Prijelo vam se nešto slatko, a nemate baš neki izbor kod kuće? Dovoljno je samo da imate stari hleb i "problem je rešen".
Uz samo nekoliko sastojaka, rešićete se i starog hleba, a i napravićete ukusnu poslasticu.
Ovaj kolač nije komplikovan za pravljenje, a garantuje odličan ukus.
Sastojci:
6 kriški starog hleba
2 kašike otopljenog maslaca
50 gr suvog grožđa
4 jaja
400 ml mleka
100 gr šećera
1 kašičica mlevenog cimeta
1 kašika ekstrakta vanile
Priprema:
Zagrejte rernu na 180 stepeni. Iseckajte stari hleb na manje komade i stavite u pleh.
Preko hleba prelijte otopljeni maslac i suvo grožđe.
U posudi pomešajte jaja, mleko, šećer, cimet i vanilu dok se ne sjedine svi sastojci, pa prelijte smesu preko hleba.
Hleb pritisnite viljuškom tako da u potpunosti bude prekriven smesom.
Stavite peći u prethodno zagrijanu pećnicu oko 45 minuta.
Po želji, kolač od starog hleba možete da prelijete čokoladom, džemom ili nekim drugim domaćim namazom.
VIDEO: Recept za najjednostavniji kolač sa kajsijama: