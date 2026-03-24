Slušaj vest

Mnogi veruju da su godine nepremostiva prepreka za vrhunsku fizičku formu, ali Ekris Vilijams svojim primerom dokazuje suprotno. Ova 86-godišnjakinja iz Virdžinije, čiju je priču nedavno istakao magazin People, postala je simbol vitalnosti. Njena svakodnevica ispunjena je aktivnostima koje bi bile izazov i decenijama mlađima: dva puta nedeljno diže tegove, sredom se takmiči u trčanju, a dodatno obavlja ulogu instruktorke vodenog aerobika u World Gate Athletic Club.

Njena izdržljivost je fascinantna – bez problema savladava deonice od osam do deset kilometara. Za nju sport nije hobi, već svesna odluka da zadrži kontrolu nad sopstvenim životom i energijom.

Od ratnog Berlina do američkih staza zdravlja

Životni put ove hrabre žene počeo je u surovim okolnostima. Rođena je 1938. godine u Berlinu, a detinjstvo joj je obeležio Drugi svetski rat u kojem je ostala bez oba roditelja. Nakon udaje i selidbe u Sjedinjene Američke Države, fokusirala se na podizanje porodice, ali je sudbinski susret sa jednim nemačkim olimpijcem promenio sve. Njegov jednostavan savet da samo treba staviti jednu nogu ispred druge postao je njen životni moto.

Pored teške prošlosti, Ekris se bori i sa urođenom srčanom manom. Budući da je rođena pre termina, održavanje kondicije i kardiovaskularnog zdravlja za nju je pitanje opstanka. Ona ne vežba da bi pobedila druge, već da bi osigurala sopstveno sutra.

Mentalna snaga kao ključ dugovečnosti

Ekris čvrsto veruje da sve potiče iz glave. Svima koji se bore sa bolestima ili nedostatkom motivacije poručuje da promene perspektivu. Umesto straha od onoga što bi moglo krenuti po zlu, ona zagovara filozofiju zahvalnosti za svaki novi dan.

Ekris Vilijams ima 86 godina i vežba svaki dan

Iako se šaljivo osvrće na svoj izgled, poredeći se sa "suvom šljivom", njena unutrašnja snaga je očigledna. Kritična je prema pasivnosti i smatra da se niko ne može osećati dobro u sopstvenoj koži ako ne preduzme konkretne korake ka promeni. Za nju je kretanje jedini pravi odgovor na starenje.

Lekcija o neustrašivosti

Danas, u svojoj 86. godini, Ekris Vilijams služi kao živi dokaz da starost ne mora biti sinonim za povlačenje. Njena priča, kako prenosi Aging Untold, podseća nas da su zahvalnost, fizička aktivnost i nepokolebljiv duh najvažniji sastojci za kvalitetan i ispunjen život, bez obzira na to šta piše u krštenici.

