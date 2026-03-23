Mlada iz Teksasa tvrdi da joj je botoks pokvario venčanje vredno 700.000 dolara (644.000 evra) jer, kako kaže, na sopstvenoj svadbi nije mogla normalno da se nasmeje. Marsela Santos platila je 500 dolara (460 evra) za injekcije u februaru prošle godine, a zahvat joj je preporučio zubar kako bi ublažila problem napuklih zuba i bolova u ustima.

"Osećala sam se kao marioneta"

Samo dve nedelje nakon zahvata, Marsela je shvatila da nešto nije u redu. Primetila je da joj je vilica postala izrazito ukočena i zategnuta.

Botoks mi je u potpunosti upropastio venčanje Foto: Profimedia

"Osećala sam se kao marioneta kojoj konci ne dopuštaju da se nasmeje. Uhvatila me je panika. Svaki dan sam se gledala u ogledalo i pokušavala da se nasmešim na različite načine, ali nijedan osmeh nije izgledao prirodno. Inače sam vesela i pomalo otkačena osoba, a odjednom sam se osećala kao Mona Liza. To jednostavno nisam bila ja," rekla je ova 34-godišnjakinja.

Venčanje u Meksiku za 700.000 dolara

Dan venčanja se brzo približavao, a Marsela se u martu prošle godine udala za supruga Kupera na meksičkoj Rivijeri Maja. Uz smeštaj i sve troškove organizacije na luksuznoj lokaciji, venčanje ih je na kraju koštalo 700.000 dolara (644.000 evra).

"Uživala sam u svom venčanju, stvarno jesam. Ali nisam imala samopouzdanja, a kao mlada u koju su sve oči uprte, želela sam da se osećam potpuno suprotno. U glavi mi je stalno bilo da nisam lepa i da izgledam čudno. To mi je pokvarilo celo raspoloženje. Bila sam ljuta što sam potrošila toliki novac, a onda je jedna injekcija sve zasenila. Sve vreme sam razmišljala: "Smešim li se dovoljno, izgledam li srećno?" rekla je majka iz Ostina u Teksasu.

Šok nakon gledanja fotografija

Iako je na sam dan venčanja ipak uživala, pravi šok usledio je osam nedelja kasnije kada je dobila fotografije.

"Kad sam ih videla, imala sam osećaj kao da mi se želudac stegao. Izgledala sam kao lik iz crtanog filma Wallace i Gromit. Delovala sam nezainteresovano i kao da mi je dosadno, iako sam se zapravo odlično zabavljala," ispričala je.

Ponovljeno fotografisanje i upozorenje drugima

Godinu dana nakon venčanja, Marsela je ponovo obukla venčanicu i odlučila da ponovi fotografisanje. Ujedno je htela da upozori i druge na moguće posledice estetskih zahvata.

"Ne kažem da više nikad neću ići na injekcije, iako sam za sada odlučila da napravim pauzu. Ali želim da upozorim druge da se dobro informišu i da znaju šta rade svom telu. Možda vas neće uvek upozoriti na sve nuspojave, zato postavljajte pitanja," zaključila je.

