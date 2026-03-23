Dovoljno tek nekoliko sitnih, ali pametnih navika da biste se istinski odmoril

Na prvi pogled mogu da izgledaju čisti, ali jastuci stari nekoliko godina mogu da sadrže veliku količinu alergena i mikroorganizama koje mogu da utiču na zdravlje i kvalitet sna.

Jastuke bi trebalo menjati na svakih 12 do 24 meseca, u zavisnosti od vrste materijala i načina na koji se održava, savetuju stručnjaci za higijenu sna i doma.

A razlog je veoma jednostavan: jastuci se vremenom troše i gube svoju funkciju. Punjenje se sabija, gubi elastičnost i više ne pruža odgovarajuću potporu vratu i glavi.

Pored toga, čak i uz redovno pranje navlake, unutrašnjost jastuka postepeno postaje mesto za nakupljanje alergena.

Studije pokazuju da nakon dve godine, do 10 procenata težine jastuka može biti kombinacija mrtvih ćelija kože, grinja i njihovih ostataka.

Nakupljeni alergeni mogu da izazovu kijanje, začepljen nos, iritaciju kože ili pogoršanje alergija i astme, pogotovo kod osetljivih osoba.

Vek trajanja jastuka zavisi od kog su materijala izrađeni.

Foto: Shutterstock

Tako sintetički jastuci obično traju od jedne do dve, perjani do tri goidne, oni od memorijske pene najčešže traju dve do tri godine, dok jastuci od lateksa mogu da traju tri do četiri godine.

Bez obzira na materijal, stručnjaci naglašavaju da se jastuk treba zameniti čim izgubi oblik ili potporu.

Kako da znate da je vreme za nov jastuk?

Postoji nekoliko jasnih znakova koji pokazuju da je jastuk dotrajao i da ga treba zameniti.

- Jastuk je spljošten ili grudvast

- Ne vraća se u svoj prvobitni oblik

- Ima neprijatan miris ili žute mrlje

- Budite se sa bolovima u vratu ili ramenima

- Pogoršavaju se alergije ili kijanje tokom noći



Pravilna nega jastuka zahteva da perete jastuk na svaka tri do šest meseci, jastučnice jednom nedeljno, kao i da koristite zaštitne navlake protiv grinja i da redovno provetravate i protresate jastuke

Takve navike mogu smanjiti nakupljanje bakterija i alergena te pomoći da jastuk duže ostane svež.

