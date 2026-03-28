Uskršnja jaja ofarbana u lukovini sa prirodnim šarama od listića biljaka

Farbanje jaja u lukovini spada među najstarije i najlepše uskršnje običaje. Ova prirodna metoda i danas je omiljena u mnogim domovima, jer jajima daje posebnu, toplu boju koja varira od zlatnonarandžaste i bakarne do tamnocrvene i braon nijanse.

Ako želite da uskršnja jaja ove godine izgledaju kao nekada kod naših baka, dovoljno je da ispratite nekoliko jednostavnih koraka. Upravo u toj jednostavnosti i jeste čar ovog starog načina farbanja.

Za farbanje jaja u lukovini potrebno je tek nekoliko sastojaka

Za ovu tradicionalnu metodu ne treba mnogo pripreme, a rezultat je uvek lep i autentičan.

Potrebno vam je:

dve do tri šake ljuski od crnog luka

jaja

listići biljaka ili travke

stare najlon čarape

malo ulja Priprema lukovine je važna za intenzivnu boju

Crvena jaja na stolu sa Uskršnjom pogačom Foto: Tzogia Kappatou / Alamy / Profimedia

Da bi boja bila što jača i postojanija, ljuske od luka treba potopiti u vruću vodu još dan ranije. Što duže budu odstajale, to će jaja dobiti intenzivniju i puniju nijansu.

Upravo je ovaj korak jedan od najvažnijih, jer od njega u velikoj meri zavisi koliko će prirodna boja biti izražena.

Kako da jaja ne popucaju tokom kuvanja

Jedna od najčešćih grešaka prilikom farbanja jeste stavljanje hladnih jaja direktno u vodu za kuvanje. Da se to ne bi dogodilo, jaja treba izvaditi iz frižidera najmanje dva sata ranije, kako bi dostigla sobnu temperaturu.

Nagla promena temperature često dovodi do pucanja ljuske, pa je ovaj mali trik veoma važan ako želite da jaja ostanu cela i uredna.

Prirodne šare prave se uz pomoć listića i čarape

Ako želite da jaja budu ukrašena prirodnim motivima, postupak je veoma jednostavan. Dovoljno je da nakvasite listiće biljaka ili travke, prislonite ih uz jaje, a zatim sve pažljivo stavite u komad najlon čarape i čvrsto vežete.

Na taj način, posle kuvanja, na jajetu ostaju nežne i prirodne šare koje svako jaje čine posebnim i unikatnim.

Kako se kuvaju jaja u lukovini

Na dno šerpe najpre se stavlja deo pripremljene lukovine, zatim se pažljivo ređaju jaja, a preko njih ostatak ljuski od luka. Važno je da jaja budu dobro obložena i „ušuškana“, kako se tokom kuvanja ne bi sudarala i oštetila.

Potom se sipa voda toliko da prekrije jaja i sve se kuva na tihoj vatri. Kada voda provri, jaja treba ostaviti da se kuvaju još oko 15 minuta. Tokom kuvanja možete povremeno proveriti jačinu boje i po potrebi pažljivo okrenuti jaja.

Završni trik za sjaj kakav su pravile naše bake

Da bi se jaja sijala premažite ih uljem

Kada se jaja potpuno ohlade, potrebno je da ih premažete sa malo ulja kako bi dobila lep i prirodan sjaj. Nekada su domaćice za to često koristile komadić slanine, a danas se uglavnom koristi nekoliko kapi ulja na mekanu krpu ili vatu.

Upravo taj završni korak daje jajima poseban izgled i čini ih još lepšim na uskršnjoj trpezi.

Zašto su jaja farbana u lukovini i dalje najlepša

Iako danas postoji mnogo gotovih boja i različitih tehnika ukrašavanja, jaja farbana u lukovini i dalje imaju posebnu draž. Ona vraćaju duh starih običaja, toplinu porodičnog doma i sećanje na vremena kada se sve radilo jednostavno, ali sa mnogo pažnje.

