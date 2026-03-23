da li ste znali?

Kada vas pritisne vreme u kuhinji, primena jednostavne tehnike sa metalnim posuđem može drastično skratiti proces otapanja mesa, a da pritom ne naruši njegovu teksturu i nutritivnu vrednost. Mnogi kuvari traže prečice koje su istovremeno efikasne i bezbedne, a ovaj metod se izdvaja kao jedan od najpouzdanijih.

Zašto je metal ključan za brže topljenje leda?

Tajna ove kuhinjske majstorije krije se u fizici materijala.

Za razliku od vazduha, metal je izvanredan provodnik toplote. Kada zamrznuti komad mesa postavite između dve metalne šerpe ili tiganja, materijal deluje kao most koji toplotu iz okruženja direktno i ravnomerno usmerava ka unutrašnjosti namirnice sa obe strane. Zahvaljujući ovoj provodljivosti, led u mesu nestaje mnogo brže nego što bi se to desilo klasičnim ostavljanjem namirnice na kuhinjskom pultu.

Upotreba mlake vode za maksimalan efekat

Proces možete dodatno ubrzati ako u gornju metalnu posudu sipate mlaku vodu. S obzirom na to da voda prenosi toplotu još efikasnije od samog metala, odmrzavanje će teći još bržim tempom. Ipak, ključno je da voda ne bude vrela kako se spoljašnjost mesa ne bi prevremeno "skuvala" dok sredina ostaje zaleđena.

Saveti za bezbedno i pravilno odmrzavanje:

Izbegavajte korišćenje veoma tople ili ključale vode jer ona narušava kvalitet proteina.

Pazite da meso ne boravi predugo van frižidera kako biste sprečili razvoj bakterija.

Zavisno od debljine komada, ovaj proces obično traje od 60 do 120 minuta.

Ova tehnika je idealan saveznik u situacijama kada niste stigli da meso blagovremeno izvadite iz zamrzivača, ali uvek imajte na umu da je higijena i pravilna termička obrada nakon odmrzavanja prioritet.

Pogledajte video: Šta jedemo, a šta piše na deklaraciji?