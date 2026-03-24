Imala je sve ono što se spolja prepoznaje kao uspeh, najgledaniji dnevni šou, uticaj, novac, publiku koja joj veruje. A onda se sve urušilo u roku od nekoliko meseci. Optužbe za toksičnu radnu atmosferu koje su isplivale 2020. godine pokrenule su lanac reakcija koji se nije zaustavio na naslovima, već je završio gašenjem emisije "Elen Dedženeris šou" 2022. godine, posle 19 sezona.

U trenutku kada se povukla iz javnosti, priča nije stala. Samo je promenila pravac.

U svom Netfliks specijalu "Za vaše odobrenje", objavljenom u septembru 2024. godine, Elen Dedženeris prvi put otvoreno govori o onome što se dešavalo iza kulisa, ali i o telu koje je, kako sama kaže, počelo da popušta.

- Ne znam ni kako uopšte stojim uspravno. Kao da sam ljudski dvorac od peska. Mogla bih da se raspadnem pod tušem, rekla je kroz šalu, ali bez pokušaja da ublaži ozbiljnost onoga što govori.

Tri dijagnoze i telo koje šalje signale

Nakon povlačenja iz šoubiznisa, Elen Dedženeris dobila je više dijagnoza koje su, kako priznaje, promenile način na koji doživljava sopstveno telo i svakodnevicu.

Lekari su joj dijagnostikovali osteoporozu, stanje koje podrazumeva smanjenje gustine kostiju i povećan rizik od preloma. Sve je počelo naglim bolom koji je opisala kao "nesnosan", zbog čega je u prvi mah pomislila da je pokidala ligament. Tek nakon magnetne rezonance postalo je jasno da je reč o ozbiljnijem problemu.

- Teško je biti iskren o starenju i istovremeno delovati "kul", priznala je.

Ali fizičko zdravlje bio je samo jedan deo priče.

Ono što se ne vidi spolja

Tokom terapije na koju je otišla nakon javnog skandala i optužbi, dijagnostikovan joj je opsesivno-kompulzivni poremećaj.

- Možda imam OKP jer je terapeut to rekao, a ja sam odgovorila: "Da, jako sam organizovana", jer sam mislila da je to ono "O". Nisam znala šta zapravo znači OKP, rekla je.

Odrasla je u okviru religije Hrišćanska nauka, koja ne priznaje bolesti ni poremećaje, što je, kako kaže, dodatno uticalo na to da dugo ne razume sopstvene obrasce.

- Dok sam odrastala, niko nije pričao ni o čemu, dodala je.

Kasnije je, kroz lična preispitivanja, počela da povezuje neke obrasce i sa ocem.

- Proveravao bi kvaku na vratima 15 puta pre nego što izađemo, slavinu isto toliko, gasio sve uređaje jer je verovao da grom može da izazove požar. Kažu da može biti nasledno, ispričala je.

Uz to, dijagnostikovan joj je i poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću.

- Dakle, imam ADHD, imam OKP, gubim pamćenje, ali mislim da sam dobro prilagođena jer opsesivno razmišljam o stvarima, ali nemam dovoljno pažnje da se time dugo bavim, pa brzo zaboravim na šta sam uopšte bila fokusirana, rekla je.

Zašto je zapravo sve stalo

Priča o zdravlju ne može da se odvoji od onoga što joj se dogodilo profesionalno.

Optužbe za toksično radno okruženje koje su se pojavile 2020. godine nisu bile samo prolazna medijska epizoda. Istrage, svedočenja zaposlenih i pritisak javnosti doveli su do toga da emisija, i pored ogromne popularnosti, izgubi kredibilitet i podršku.

Televizija i produkcija su reagovale, tim je menjan, izvinjenja su stigla, ali poverenje publike se nije u potpunosti vratilo. U tom trenutku, odluka da se emisija završi nije bila iznenađenje, već logičan kraj procesa koji je već bio pokrenut.

- Kada si javna osoba, izložen si tuđim interpretacijama. Ljudi će govoriti svašta i na to nemaš kontrolu. Ali ti znaš istinu i to je jedino što je važno, rekla je.

Danas, umesto svakodnevnog pojavljivanja pred milionima gledalaca, Elen Dedženeris govori iz drugačije pozicije. Bez potrebe da održava sliku, ali sa telom i iskustvom koje više ne može da ignoriše.

