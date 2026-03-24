U Merkator centru, u subotu, 21. marta održan je jedinstven kulinarski šou program u organizaciji kompanije Perutnina Ptuj Topiko, koji je okupio veliki broj posetilaca željnih dobre hrane, inspiracije i druženja. Događaj se odvijao pod temom „Reci mi šta voliš, skuvaću ti to“, a kroz ceo program provlačilo se jedno pitanje upućeno svim posetiocima: „A kako vi kažete volim te?“.

Centralni deo događaja bio je kulinarski šou koji su vodile food blogerke Danijela Pantić i Marina Ilić, dok su u ulozi takmičara zablistali Milica Radović, Suzana Milovanović i Morris Pandjaitan. Kroz tri tematska ostrva kuvanja – roditeljsko kuvanje za decu, kuvanje za partnere i pult posvećen prijateljstvu i porodici – učesnici su pokazali kako se emocije mogu preneti kroz pažljivo pripremljene obroke.

Direktorka marketinga kompanije Perutnina Ptuj Topiko, Vesna Stanković, istakla je da ta kompanija, kao najveći domaći proizvođač svežeg pilećeg mesa, poseduje potpuno vertikalno integrisan sistem proizvodnje, u kojoj stručni tim tehnologa i eksperata strogo kontroliše celokupan proces – od njive, preko farme do finalnog proizvoda – garantujući bezbednost, zdravstvenu ispravnost i kvalitet. Posebno je naglasila odgovornost proizvođača u edukaciji potrošača:

„Značaj ovakvih događaja je izuzetan, jer je od ključne važnosti da potrošači budu tačno i pravovremeno informisani. U tom procesu važnu ulogu imaju i proizvođači, poput kompanije Perutnina Ptuj Topiko, čija je odgovornost da aktivno doprinose edukaciji potrošača.", rekla je Stanković.

Pored kulinarskog dela, veliku pažnju privukla je i kreativna radionica oslikavanja tanjira. Radionicu je vodilo udruženje Art&Fun klub, koje kroz svoje aktivnosti podstiče amatere i početnike da se oprobaju u umetnosti i otkriju skrivene talente. Zbog izuzetne kreativnosti učesnika, organizatori nisu mogli da izdvoje najlepši rad, pa su svi učesnici nagrađeni poklonima koje je obezbedila kompanija Perutnina Ptuj.

Tokom čitavog događaja posetioci su imali priliku i da se konsultuju sa nutricionistom Žarkom Živojinovićem, dok su na posebnom zidu ostavljali poruke inspirisane pitanjem „A kako vi kažete volim te?“. Na kraju programa, četiri najkreativnije poruke nagrađene su bogatim poklon paketima.

Događaj je još jednom pokazao da reči „volim te“ ne moraju uvek biti izgovorene – često se kriju u jednostavnom pitanju „šta voliš da jedeš?“. Upravo kroz takvu ideju, kompanija Perutnina Ptuj svoju poruku prenosi kroz ukus, kvalitet i svežinu mesa koje proizvodi, spajajući ljubav, porodicu i gastronomiju na jedinstven način.