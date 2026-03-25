Najlepši posni brauni: Svima uspeva, a sprema se očas posla!
Ako želite brz i jednostavan čokoladni kolač bez mleka i jaja, ovaj posni brauni je savršen izbor. Pravi se lako, bez miksera, a rezultat je sočan i punog ukusa, kao iz poslastičarnice.
Sastojci:
150 g brašna
50 g kakao praha
1 prašak za pecivo
150 g šećera (može i smeđi ili kokosov)
prstohvat soli
100 ml biljnog ulja
200 ml vode ili biljnog mleka (npr. bademovo ili sojino)
1 kašičica ekstrakta vanile
Priprema:
U jednoj posudi pomešajte brašno, kakao, prašak za pecivo, šećer i so. Zatim dodajte ulje, vodu ili biljno mleko i vanilu, pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica.
Po želji umešajte seckanu čokoladu i orašaste plodove za bogatiji ukus i teksturu. Smesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i poravnajte.
Pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko 25–30 minuta. Brauni treba da ostane blago sočan u sredini kako bi bio mekan i ukusan.
VIDEO: Recept za posni brauni