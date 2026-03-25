Ako želite brz i jednostavan čokoladni kolač bez mleka i jaja, ovaj posni brauni je savršen izbor. Pravi se lako, bez miksera, a rezultat je sočan i punog ukusa, kao iz poslastičarnice.

Sastojci:

150 g brašna

50 g kakao praha

1 prašak za pecivo

150 g šećera (može i smeđi ili kokosov)

prstohvat soli

100 ml biljnog ulja

200 ml vode ili biljnog mleka (npr. bademovo ili sojino)

1 kašičica ekstrakta vanile

Posni brauni Foto: Shutterstock

Priprema:
U jednoj posudi pomešajte brašno, kakao, prašak za pecivo, šećer i so. Zatim dodajte ulje, vodu ili biljno mleko i vanilu, pa sve dobro sjedinite dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica.

Po želji umešajte seckanu čokoladu i orašaste plodove za bogatiji ukus i teksturu. Smesu sipajte u pleh obložen papirom za pečenje i poravnajte.

Pecite u rerni zagrejanoj na 180 stepeni oko 25–30 minuta. Brauni treba da ostane blago sočan u sredini kako bi bio mekan i ukusan.

(Kurir.rs/Informer)

Ne propustiteŽenaZDRAVI ČOKO BRAUNI KOJE MOŽETE JESTI I DOK STE NA DIJETI: Uživaćete u njihovom ukusu bez šećera, brašna i GRIŽE SAVESTI (RECEPT)
ŽenaPRAVIĆETE GA SVAKI DAN! LAGAN, BRZ I PREUKUSAN: Ovako se za 10 minuta najjednostavnije pravi najukusniji BRAUNI (RECEPT)
ŽenaPosni jafa kolač savršen za Uskršnji post: Pravi se bez kapi ulja, nestvarnog je ukusa, a odmah napravite duplu meru!
ŽenaMedeno srce na vodi je idelano za dane najstrožeg posta, a ovo je recept naših baka koji uspeva uvek
 VIDEO: Recept za posni brauni

Brauni sa čokoladom i jagodom Izvor: Instagram/foodess