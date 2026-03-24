Jedna influenserka izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama nakon što je za venčanjesvoje prijateljice odabrala vrlo upadljivu haljinu. Influenserka Džejn prisustvovala je, kako je sama navela, "prvom venčanju u 2026. godini", a za tu priliku je obukla kreaciju brenda Arrange sa Asosa, vrednu 250 funti (289 evra).

Reč je o haljini u svetloj krem nijansi, ukrašenoj velikim svetlucavim diskovima i sa prozirnim materijalom u gornjem delu. Njen izbor je podelio pratioce u mišljenjima, a mnogi su smatrali da je neprimeren za gošću na venčanju.

"Htela si da zaseniš mladu"

Nakon što je Džejn objavila video na Tik-toku, brojni korisnici su izrazili nezadovoljstvo i optužili je da je namerno pokušala da privuče pažnju na sebe i zaseni mladu.

"Haljina je predivna, ali ja bih kao mlada poludela", "Devojko, nadam se da misliš na svoje venčanje?", "Gledajte u mene, gledajte u mene, ignorišite mladu", neki su od komentara a mnogi su se složili da je haljina "previše za venčanje".

"O moj Bože, pa to je ludo! Da si ovo obukla na moje venčanje, doslovno bih plakala od ljubomore", "To je haljina kakvu bi mlada mogla da obuče za večernji deo slavlja jer je prljavo bele boje... tako da je ja lično ne bih nosila kao gošća," nizali su se.

Drugi stali u njenu odbranu

Ipak, mnogi nisu videli ništa sporno u njenoj odevnoj kombinaciji, pa su stali u odbranu influenserke, ističući da je izgledala prikladno i lepo.

"Zbunjena sam zašto ljudi govore da bi poludeli da im neko dođe u ovome na venčanje", "To nema veze sa venčanicom i predivno je, zašto su ljudi tako čudni?", "Bila bih oduševljena da mi neko ovo obuče na venčanje. Izgledaš neverovatno", "Zašto ljudi misle da mlada ne bi bila srećna? Haljina je zelenkasto-srebrna i nestvarna. Da je bila moja gošća, pitala bih je gde ju je nabavila", "Pustite je na miru, izgleda prekrasno", "Ne razumem zašto ljudi ne mogu jednostavno da zadrže mišljenje za sebe. Dajte se saberite", "Ovo je odlično. Izgledaš neverovatno", "Iskreno, da si to obukla na moje venčanje, samo bih ti govorila kako divno izgledaš, a ne bih se durila jer je "previše za venčanje"."

