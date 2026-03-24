Pored klasičnih metoda farbanja jaja sve veću pažnju privlači jedan jednostavan i prirodan trik u kojem glavnu ulogu ima soda bikarbona.

Iako se najčešće koristi za čišćenje i uklanjanje neprijatnih mirisa u domaćinstvu, soda bikarbona se pokazala i kao odličan saveznik u dekorisanju uskršnjih jaja.

Ova tehnika daje zanimljive šare i nežne nijanse, a posebno je privlačna jer ne zahteva veštačke i komplikovane postupke.

Šta je potrebno za ovu metodu?

Za farbanje jaja na ovaj način nisu vam potrebni retki sastojci, većinu verovatno već imate kod kuće:

- soda bikarbona

- tečne prehrambene boje

- malo vode

- malo sirćeta

- kalupi za mafine i četkica

Postupak pripreme:

U svaki kalup stavite po malo sode bikarbone, pa dodajte nekoliko kapi izabrane boje. Zatim sipajte tek toliko vode da se dobije gusta smesa, što gušća, to bolji efekat. Sve dobro promešajte da se boja ravnomerno rasporedi.

Dobijenu pastu nanesite četkicom na kuvana jaja, kombinujući boje po želji. Nakon toga, preko jaja pažljivo prelijte malu količinu sirćeta. Tada dolazi do reakcije i stvaranja pene koja ostavlja zanimljive šare na površini.

Kada reakcija prestane, jaja treba nežno isprati pod slabim mlazom vode kako bi se uklonio višak boje.

Na kraju dobijate jedinstveno dekorisana uskršnja jaja, a ovaj jednostavan trik sve više postaje omiljen zbog svoje praktičnosti i efektnog izgleda.

