Stari sunđer za sudovemnogi odmah završi u kanti, ali zapravo može postati izuzetno koristan alat u domaćinstvu. Umesto da trošite novac na nova pomagala, možete ga iskoristiti na više načina i tako smanjiti otpad.

Pre ponovne upotrebe, važno je da ga temeljno očistite – operite ga u mašini za sudove na visokoj temperaturi kako biste uklonili masnoću i bakterije.

Idealan saveznik za biljke

Jedna od najpraktičnijih primena starog sunđera je u bašti ili za sobne biljke. Postavite ga na dno saksije pre nego što sipate zemlju – on će zadržavati vlagu i sprečiti prekomerno zadržavanje vode oko korena.

Na taj način biljke će postepeno uzimati vlagu, što je posebno korisno tokom toplih dana ili kada niste kod kuće da ih redovno zalivate.

Pomaže u čišćenju osetljivih površina

Stari sunđer može biti odličan alat za razne sitne kućne poslove. Dovoljno je da ga blago navlažite i koristite za:

- Sakupljanje dlaka kućnih ljubimaca sa nameštaja i tepiha

- Brisanje prašine sa osetljivih predmeta bez ogrebotina

- Čišćenje teško dostupnih mesta poput radijatora ili roletni

- Pranje delova bicikla poput točkova i lanaca

Ne bacajte stari sunđer

Zahvaljujući sitnim porama, lako hvata prljavštinu koju usisivač često ne može da ukloni.

Napravite hladnu oblogu kod kuće

Umesto kupovine skupih gelova za hlađenje, možete napraviti sopstvenu oblogu. Očistite sunđer, natopite ga vodom, stavite u kesu sa zatvaračem i ostavite u zamrzivaču nekoliko sati.

Dobićete praktičnu hladnu oblogu koja ne curi i može pomoći kod manjih povreda, modrica ili tokom putovanja kao dodatak za hlađenje.

Ako vam smeta grebanje parketa prilikom pomeranja nameštaja, stari sunđer može biti jednostavno rešenje. Isecite tanke komade sa njegove mekše strane i zalepite ih na nogare stolica ili stolova.

Na ovaj način štitite pod i omogućavate tiho pomeranje nameštaja, bez dodatnih troškova.

Mali trikovi koji štede novac

Najjednostavnija rešenja često su i najefikasnija. Umesto da stalno kupujete nove proizvode, pokušajte da iskoristite ono što već imate – razlika će se videti i u kućnom budžetu.

Kako pravilno dezinfikovati sunđer

Najbolje je da ga operete u mašini za sudove na najvišoj temperaturi ili da ga stavite u mikrotalasnu rernu na oko dva minuta, ali samo ako je potpuno mokar.

Važno upozorenje

Nikada ne bacajte delove sunđera u odvod ili toalet, jer mogu izazvati ozbiljna zapušenja cevi.

Jedan mali predmet iz kuhinje može imati mnogo više namena nego što mislimo – potrebno je samo da mu damo drugu šansu.

VIDEO: Kako da kuhinjski sunđer traje duže: