Baka Dronjak, poznata na društvenim mrežama po tome što i u kasnim 90-tim zna da se zabavlja kao tinejdžerka, nedavno je proslavila svoj 96. rođendan! Svojim viralnim snimkom u kom se spremala za rođendansku žurku pokazala je smelu ličnost i energiju koja je mnoge ostavila bez daha.

"Ne mogu da verujem da sam još živa".

Odmah po početku snimka, Baka Dronjak obratila se pratiocima i rekla:

"Spremite se sa mnom, danas mi je rođendan. Danas imam 96. Osećam se kao da imam 26. Ne mogu da verujem da sam još živa".

Iako je bilo tek jutro, već je bila u punom "žurka raspoloženju", spremna da proslavi svaki trenutak svog posebnog dana.

"Pravim žurku večeras"

"Sada je 11 ujutru. Pozvala sam sve", rekla je dok je pokazivala svoj stajling - upečatljivu ljubičastu haljinu preko koje je imala rođendansku traku na kojoj je pisalo "rođendanska ku*ka" i naravno, nezaobilaznu krunu na glavi.

Video je ubrzo pokazao da je u pitanju mnogo više od običnog spremanja – na ekranu je zablistala njena ličnost. Dok se sređivala, opušteno je dodala:

"Pravim žurku večeras. Čak sam pozvala i bivšeg. Hoću dramu. Možda ću se napiti. Ko zna?"

"Da li izgledam kao da imam 96? Ne"

Njena ozbiljnost dodatno je pojačala komični efekat, čineći prizor još zabavnijim za gledaoce.

Dok je sređivala kosu, stavljala šminku i gledala se u ogledalu, bilo je jasno da uživa u svakom trenutku priprema. Kada je konačno pokazala svoj kompletan izgled, upitala je sa osmehom:

"Da li izgledam kao da imam 96? Ne."

A onda, pre nego što je završila, podigla je čašu i dodala: "Čista votka. Živeli"

"Dominiraš, kraljice"

U komentarima ispod objave, pratioce nije zanimala samo brojka njenog rođendana, već njen stav i energija.

"Tvoja haljina je apsolutno prelepa, dominiraš! Kraljice!" napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao: "O moj Bože, 96!!!! Srećan rođendan mojoj omiljenoj poznatoj baki! Uvek ostani blagoslovena i srećna".

Mnogi su se u komentarima složili da je ono što najviše privlači pažnju kod Bake Dronjak njen stav. Nije reč samo o tome što puni 96 godina, već o tome kako to prihvata, kako se šali na svoj račun i kako svaku priliku pretvara u nešto zabavno i inspirativno.

Pre nekoliko godina, Baka Dronjak postala je viralna i zbog svog odlaska na ljubavni sastanak u 93. godini, posle, kako je tada rekla, 25 godina pauze. Kako je to izgledalo, možete pogledati u našem odvojenom tekstu.

