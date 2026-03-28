Za mnoge putnike ulazak u hotelsku sobu znači brz pregled kreveta, nameštanje jastuka ili brisanje neke površine maramicom. Međutim, jedan lekar tvrdi da postoji mnogo važnija provera koju bi gosti trebalo da urade čim stignu – i traje svega nekoliko sekundi. Buđ.

Američki zdravstveni stručnjak dr Daniel Pompa podelio je na društvenim mrežama jednostavan trik kojim, kako kaže, možete brzo otkriti da li postoji skrivena buđ u sobi ili kući.

U videu objavljenom na Instagramu objasnio je da uvek proverava jednu stvar čim uđe u hotelsku sobu.

- Svaki put kada uđem u hotel, proverim jednu stvar da bih bio siguran da je soba bezbedna - rekao je. Dodao je da je nedavno zaboravio da uradi tu proveru, nakon čega on i supruga nisu dobro spavali.

Jednostavna provera u kupatilu

Njegov trik je veoma jednostavan. Lekar odlazi do WC šolje, podiže poklopac vodokotlića i pogleda unutrašnjost rezervoara.

Ako primeti tamni ili crni trag uz ivicu gde se nalazi voda, to može biti znak povećane vlage i potencijalnog prisustva buđi.

Prema njegovim rečima, buđ koja se nalazi u prostoru može se vremenom nakupiti upravo na tom mestu, gde se stvara karakteristični tamni prsten uz nivo vode.

Pompa tvrdi da takva provera može biti čak pouzdanija od nekih testova kvaliteta vazduha ili posebnih testova za buđ.

Zašto baš vodokotlić?

Iako mnogi buđ povezuju sa vlažnim zidovima ili plafonima u kupatilu, vodokotlić može biti idealno mesto za njen razvoj.

Buđ se najlakše razvija u uslovima koji su tamni, vlažni i stalno izloženi vodi – upravo takvi uslovi vladaju u unutrašnjosti rezervoara WC-a. Mineralni ostaci iz tvrde vode dodatno mogu poslužiti kao hranljiva podloga za razvoj mikroorganizama.

Vodokotlić Foto: Kurir

Toalet

Ako se spore buđi nalaze u vazduhu prostora, mogu se zadržati u rezervoaru i vremenom stvoriti tamne tragove uz nivo vode.

Stručnjaci za čišćenje preporučuju da se unutrašnjost vodokotlića očisti barem nekoliko puta godišnje kako bi se uklonile bakterije, mineralne naslage i eventualna buđ.

Buđ kao problem

Izloženost buđi kod nekih ljudi može izazvati zdravstvene tegobe, posebno kod osoba koje imaju osetljiv respiratorni sistem ili oslabljen imunitet.

Najčešći simptomi povezani sa buđi uključuju:

- zapušen nos

- kašalj i otežano disanje

- iritaciju grla

- nadražene oči

U težim slučajevima, dugotrajna izloženost može izazvati pogoršanje astme ili respiratorne infekcije.

Putnici ponekad primete glavobolju, loš san ili probleme sa sinusima tokom boravka u hotelu, a uzrok ponekad može biti i kvalitet vazduha u prostoru.

Važno je napomenuti da tamni trag u vodokotliću ne mora uvek značiti opasnu buđ. Ponekad se radi samo o mineralnim naslagama ili bezopasnim mikroorganizmima. Ipak, takav znak može ukazivati na višak vlage ili slabiju ventilaciju u prostoriji.

Mala provera koja može doneti mir

Savet lekara brzo je postao viralan na internetu, a mnogi su komentarisali da će ubuduće proveriti vodokotlić čim uđu u hotelsku sobu.

U vreme kada putnici sve više obraćaju pažnju na higijenu, kvalitet vazduha i potencijalne zdravstvene rizike, brz pogled u rezervoar WC-a može biti neobičan, ali jednostavan način da se dobije dodatna sigurnost pre raspakivanja kofera.

Stručnjaci ipak upozoravaju da ozbiljnije probleme sa buđi treba proceniti profesionalno i ukloniti ih na bezbedan način. Ali za brzu proveru hotelske sobe, ovaj trik može potrajati svega nekoliko sekundi – dovoljno da odlučite da li ćete se u toj sobi osećati prijatno.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)

VIDEO: Buđ u dečjoj flašici: